"Más grave de lo esperado": Lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda partido ante México

La esperada reapertura del Estadio Azteca en la Ciudad de México, programada como un evento de gala previo al Mundial 2026, podría no ser lo esperado en el partido entre México y Portugal luego de que la situación física de Cristiano Ronaldo es delicada a tan solo unas semanas del encuentro.

Las alarmas se encendieron desde Riyadh, Arabia Saudita, cuando el director técnico del Al-Nassr, Jorge Jesus, compareció ante los medios de comunicación. El estratega portugués fue contundente al revelar que el estado de salud de su capitán es mucho más complejo de lo que se diagnosticó tras el partido contra Al-Fayha el pasado 28 de febrero, donde fue sustituido al minuto 81 con molestias visibles.

¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo y por qué peligra su viaje?

Aunque inicialmente se pensó que era una simple fatiga muscular, la realidad es distinta. Según el reporte médico, el astro ha tenido que abandonar la concentración de su equipo para buscar tratamiento especializado en Europa.

La preocupación de los fanáticos mexicanos radica en que, de tratarse de una lesión de grado 2 o 3, el tiempo de recuperación superaría las tres semanas, impidiéndole ser convocado por Roberto Martínez para la fecha FIFA.

Jorge Jesus fue el encargado de confirmar la gravedad del asunto con las siguientes palabras: “Tras las pruebas, vimos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron al tratamiento. Requerirá trato en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”.

¿Cuándo será el partido México vs. Portugal?

El esperado choque entre México y Portugal está pactado para el sábado 28 de marzo, justo el límite del periodo de recuperación que necesitaría Cristiano Ronaldo. Este encuentro representa no solo una prueba de alto nivel para el equipo nacional, sino la gran reinauguración del Estadio Azteca.

Los boletos se encuentran agotados luego de una venta complicada con la nueva boletera.