Cristiano Ronaldo habría abandonado Arabia Saudita tras ataques a Embajada de EU

Cristiano Ronaldo y su familia habrían abandonado Arabia Saudita en su lujoso jet privado, tras los ataques a la Embajada de Estados Unidos en Riyadh, reportó The Sun.

Los medios estatales iraníes señalaron que por la noche se realizaron dos ataques con drones que tuvieron como objetivo la Embajada de EU. Asimismo, se anunció la destrucción de un edificio de su personal en Bahréin.

El avión de Cristiano Ronaldo aterrizó en Madrid Reuters

El medio británico señaló que un rastreador de vuelo mostró que el avión Bombardier Global Espress de Cristiano Ronaldo realizó un viaje de casi siete horas a Madrid, España.

El avión del seleccionado de Portugal habría despegado a las 8 de la noche y aterrizado a la 1:00 de la mañana.

Flightradar24 difundió que la aeronave de Cristiano Ronaldo sobrevoló Egipto y el Mediterráneo, antes de arribar a Madrid,

El avión del jugador de Al-Nassr tiene una capacidad para 15 pasajeros y cuenta con varias habitaciones, incluyendo una suite con cama doble. Al exterior, se ve el logo del jugador y una imagen de su icónico festejo.

Por el momento no se ha confirmado si Cristiano Ronaldo y su familia estaban en el avión.