La UEFA planea derrocar a Gianni Infantino y ya tiene candidato para la presidencia de la FIFA

La tensión entre la UEFA y la FIFA escaló un nuevo peldaño. Dirigentes del futbol europeo analizan impulsar al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, como candidato para competir por la presidencia de la FIFA en las próximas elecciones, en respuesta al creciente rechazo hacia el plan de Gianni Infantino para vender una participación del 20 por ciento del negocio comercial de la Copa del Mundo.

De acuerdo con un reporte de Politico, tres altos funcionarios del futbol internacional, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que las conversaciones comenzaron durante la Copa del Mundo del mes pasado y que Al-Khelaifi ha emergido como una opción seria para enfrentar a Infantino, quien pretende buscar un tercer mandato completo al frente del organismo rector del futbol mundial.

El movimiento coincide con la creciente oposición al proyecto impulsado por Infantino para crear FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa que administraría los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA y que contempla vender el 20 por ciento de su participación a inversionistas privados.

La propuesta provocó una reacción inmediata en Europa. La UEFA convocó una reunión de emergencia con sus 55 federaciones afiliadas para fijar una postura común, mientras que diversas voces dentro del organismo incluso han planteado la posibilidad de un boicot a futuras competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto avanza sin consenso.

Politico resalta que una firma de inversión encabezada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, aparece como favorita para convertirse en el principal inversionista de la nueva empresa. Ese vínculo también llevó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a solicitar información sobre las relaciones entre la FIFA y el entorno del mandatario.

¿Quién es Al-Khelaifi?

Al-Khelaifi es considerado una de las figuras más influyentes del futbol internacional. Además de presidir al Paris Saint-Germain, encabeza la Asociación Europea de Clubes (ECA) y dirige el grupo audiovisual beIN Media Group. Durante la crisis de la Superliga Europea en 2021 desempeñó un papel clave para mantener unidas a las principales instituciones del futbol continental.

El medio estadunidense sostiene que dentro del futbol europeo existe la percepción de que el rechazo al plan de Infantino podría convertirse en el punto de inflexión para construir una candidatura alternativa con Al-Khelaifi como bandera.

La FIFA fijó fecha para decidir inversión

El miércoles, la FIFA informó a sus 211 asociaciones miembro que tendrán hasta el 19 de septiembre para pronunciarse sobre el proyecto. La iniciativa contempla valorar el negocio comercial del organismo en aproximadamente 20 mil millones de dólares y distribuir miles de millones adicionales entre las federaciones nacionales mediante un incremento en los programas de desarrollo.

Infantino ha defendido la propuesta al asegurar que permitirá generar nuevos ingresos para fortalecer el crecimiento del futbol mundial, mientras insiste en que la FIFA conservará el control de la nueva empresa y que los inversionistas únicamente tendrán participaciones minoritarias.

La votación sobre el proyecto se perfila como uno de los mayores desafíos políticos para Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016, al tiempo que Europa comienza a organizar la oposición a su eventual reelección. Según Politico, la figura de Al-Khelaifi representa, por ahora, el principal nombre que circula entre los dirigentes europeos para encabezar ese desafío.