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Charlotte FC vs Pumas EN VIVO HOY | Transmisión Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Se terminó la espera y la Leagues Cup está aquí. Disfruta del partido entre Charlotte vs Pumas de la Jornada 1 totalmente GRATIS y EN VIVO

Por: Eduardo Cristobal Colin

Charlotte FC vs Pumas EN VIVO HOY: Transmisión Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Charlotte FC vs Pumas EN VIVO HOY: Transmisión Jornada 1 de la Leagues Cup 2026IA
Escudo del Charlotte FC
CHARLOTTE
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PUMAS
Logo Pumas de la UNAM
Terminó la espera y la leagues cup está aquí con el partido entre Charlotte contra Pumas
PARTIDO RETRASADO
18:00 HrsEL PARTIDO SE RETRASA

Debido a las condiciones climáticas en Charlotte y la tormenta eléctrica, el partido se ha retrasado. 

18:00 HrsEL XI DE PUMAS
17:40 HrsLOS PUMAS YA ESTÁN EN EL ESTADIO

El equipo de Esteban Solari ya arribó al recinto para su partido contra Charlotte. 

17:30 HrsALLAN SAINT-MAXIMIN ESTARÁ PRESENTE

El Charlotte firmó para esta campaña a Allan Saint-Maximin, ex jugador del América. El francés estará presente en el estadio para ver este encuentro ante Pumas. 

17:20 HrsEL XI CON EL QUE CHARLOTTE JUGARÁ HOY

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