Charlotte FC vs Pumas EN VIVO HOY | Transmisión Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Se terminó la espera y la Leagues Cup está aquí. Disfruta del partido entre Charlotte vs Pumas de la Jornada 1 totalmente GRATIS y EN VIVO
Por: Eduardo Cristobal Colin
CHARLOTTE
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PUMAS
Terminó la espera y la leagues cup está aquí con el partido entre Charlotte contra Pumas
PARTIDO RETRASADO
18:00 HrsEL PARTIDO SE RETRASA
Debido a las condiciones climáticas en Charlotte y la tormenta eléctrica, el partido se ha retrasado.
17:40 HrsLOS PUMAS YA ESTÁN EN EL ESTADIO
17:30 HrsALLAN SAINT-MAXIMIN ESTARÁ PRESENTE
El Charlotte firmó para esta campaña a Allan Saint-Maximin, ex jugador del América. El francés estará presente en el estadio para ver este encuentro ante Pumas.
17:20 HrsEL XI CON EL QUE CHARLOTTE JUGARÁ HOY