Costoso error de Álvaro Fidalgo aleja al Betis de la victoria ante Celta de Vigo

El futbol de España vivió un domingo de emociones en la cancha del Estadio La Cartuja, donde el Real Betis dejó escapar unidades vitales frente al Celta de Vigo. En este choque correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, el mediocampista Álvaro Fidalgo regresó a la titularidad por decisión de Manuel Pellegrini, pero su actuación quedó marcada por una desatención defensiva que condicionó el rumbo del encuentro desde los primeros instantes.

Ferran Jutgla celebrando su gol ante el Betis. AFP

Ambas escuadras llegaron a este compromiso con la urgencia de sumar para escalar posiciones en la parte alta de la tabla, con los celestes en el sexto peldaño y los béticos con tres puntos más en el quinto lugar. Parecía el escenario ideal para que el exjugador del América brillara y se consolidara en el Viejo Continente, pero la historia tomó un giro inesperado muy temprano en el partido.

EL TROPIEZO DE ÁLVARO FIDALGO QUE CONDENÓ AL BETIS

Apenas corría el minuto 4 cuando el esquema de los locales colapsó. El Celta de Vigo orquestó una ofensiva letal que culminó con un disparo de larga distancia cortesía de Ferran Jutgla. La jugada exhibió directamente a Álvaro Fidalgo, quien perdió la marca con excesiva facilidad, permitiendo que el atacante rival sacara el remate con total comodidad. Para empeorar la situación, el guardameta Álvaro Valles tampoco reaccionó de forma adecuada, concediendo el gol que puso cuesta arriba el duelo para el cuadro andaluz.

Los pupilos del ingeniero Pellegrini remaron contra la corriente y encontraron su recompensa en el arranque del complemento. Tras una gran visión de juego y un pase filtrado preciso, Héctor Bellerín pisó el área y definió con frialdad al minuto 49 para sellar el empate. A pesar de la igualada, los visitantes mostraron mayor peligro y casi recuperan la ventaja al minuto 82, cuando Borja Iglesias mandó el balón al fondo de la red, pero el silbante anuló la acción por un fuera de lugar evidente.

UN DESEMPEÑO GRIS DEL BETIS Y ÁLVARO FIDALGO PREVIO AL RETO EUROPEO

El desgaste físico y el nivel irregular del futuro elemento de la Selección Mexicana forzaron su salida en la recta final. Al minuto 86, el cuerpo técnico decidió sustituir a Álvaro Fidalgo para darle ingreso a Sergi Altimira. Durante su tiempo en el campo, el mediocampista naturalizado mexicano ofreció un rendimiento discreto en su sexta titularidad liguera; su única intervención destacada ocurrió al mandar un pase venenoso a Abde que coqueteó con el gol, pero sin mayor trascendencia para el marcador final.

Héctor Bellerin pateando al arco. AFP

El dramatismo se apoderó de los últimos segundos del choque. El Real Betis generó una oportunidad de oro mediante un tiro libre indirecto que terminó en un sólido testarazo de Bakambu. Cuando la afición ya celebraba la victoria, el portero Lonut Radu se vistió de héroe con una atajada monumental, desviando el esférico por encima del travesaño. El árbitro señaló el tiro de esquina, pero decretó el final del compromiso antes del cobro, concretando la repartición de puntos.

Ahora, el conjunto bético debe pasar la página y enfocarse en su próximo gran compromiso internacional. Este jueves 19 de marzo, recibirán al Panathinaikos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Europa League, un torneo donde el canterano madridista buscará redimirse y sumar sus primeros minutos continentales para recuperar la confianza de su entrenador.