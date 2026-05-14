Efraín Juárez va confiado a la vuelta: "La serie está abierta, es un gol de diferencia nada más"

Efraín Juárez salió con una enorme sonrisa a responder a la prensa. Una derrota 1-0 ante Pachuca parecía un buen resultado para sus Pumas, que a ojos del entrenador cumplió con la misión de salir con la eliminatoria abierta para buscar el pase a la final del torneo Clausura en CU el domingo, pues les basta un triunfo por cualquier marcador para sentenciar la serie.

La fase no se gana en el primer partido", dijo el técnico auriazul. "Por más que un resultado positivo tienes que ir a jugar al segundo y pasar lo que tenga que pasar. Pero sí, se puede perder. Creo que hemos aprendido de todo."

El mensaje era para sus jugadores, para su afición y para quien quisiera escucharlo: la serie sigue abierta y confía en que su condición de local los impulse para llevarse el pase a la final. Aunque Juárez no escondió que enfrente tiene a un rival de cuidado.

"No hay que olvidar que tenían gente con mucha capacidad ofensiva, gente importante", reconoció. Y añadió que en su análisis, Pachuca también tenía previsto salir con un resultado más abultado: "Saben perfectamente a lo que juegan y creo que ellos también tenían presupuestado tratar de salir con un resultado más amplio para meterse."

Pumas salió apenas con un tanto de desventaja de su visita a Pachuca, un resultado que confían poder remontar. Mexsport

El arquero tico Keylor Navas intervino en múltiples ocasiones en los primeros minutos del partido ante el tridente ofensivo de Elías Montiel, Kenedy, Enner Valencia y el propio Idrissi, que no dejaron de presionar durante el primer tiempo. El portero costarricense salvó al equipo en más de una ocasión y eso, para Juárez, vale tanto como el propio marcador.

Me da mucha felicidad y tranquilidad que el aparato defensivo se comportó a la altura", dijo el entrenador. "Hay que recuperar. Son importantes estas horas después del partido para que el equipo se muestre bien fresco físicamente el domingo."

Pumas tiene a favor que el empate en el marcador global le alcanza para avanzar a la final, por su condición de líder del torneo regular.