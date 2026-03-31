Corea del Sur no ve la luz de cara al Mundial 2026; segundo rival de México vuelve a caer

La Selección de Corea del Sur no ve la luz rumbo al Mundial 2026, luego de hilar su segunda derrota. En esta ocasión, los coreanos cayeron por 1-0 ante Austria en partido amistoso que se disputó en el Ernst-Happel-Stadion. El segundo rival de México en la Copa del Mundo muestra serias dudas de cara al torneo.

Tras un 0-0 en los primeros 45 minutos, Marcel Sabitzer se encargó de anotar el único tanto del partido, al 48’.

Marcel Sabitzer hizo el único tanto del partido Reuters

El pasado 28 de marzo, Corea del Sur fue goleado 4-0 por Costa de Marfil en el Stadium MK de Milton Keynes de Londres.

Austria finalizó con un 55.4 por ciento de posesión del balón, en un partido en el que se marcaron 20 faltas (11 de los locales por 9 de los coreanos).

Corea del Sur hila derrota Reuters

Los coreanos debutarán en el Mundial 2026 ante el ganador del Repechaje europeo en el Estadio Guadalajara, el próximo 11 de junio.

El segundo rival de Corea del Sur será México en partido que se disputará en Guadalajara el 18 de junio y cerrará la Fase de Grupos ante Sudáfrica en Monterrey el 24 de junio.