Selección de Egipto: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

La selección de Egipto se fundó en 1920 y se afilió a la FIFA en 1923, además fue el primer equipo africano y árabe en participar en una Copa del Mundo en 1934.

Los Faraones son amos absolutos de la Copa Africana de Naciones, con siete títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010). Su mayor orgullo, el tricampeonato continental, aunque estas conquistas han contrastado con una irregular efectividad al buscar clasificarse a los mundiales.

Hoy, Egipto luce fuerte ofensivamente con Salah e Ibrahim Adel; el legendario y máximo goleador de Egipto, Hossam Hassan, actualmente es el director técnico, cargo que ostenta desde el año 2024.

DATO CURIOSO

La Selección de Egipto no llegó a tiempo a la cita histórica de jugar el primer Mundial de la historia Uruguay 1930. Por una tormenta, el equipo egipcio no alcanzó la salida transatlántica compartida que Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA, dispuso para varias selecciones europeas rumbo a Sudamérica.

FIGURAS

MOHAMED SALAH

El presente de Egipto no se entendería sin la presencia de Mohamed Salah, quien llega a la Copa del Mundo tras un turbulento andar con el Liverpool. El volante de 33 años, quien ostenta el récord de máximo goleador africano en la historia dentro de la Premier League y Champions League, también presume un registro de 115 partidos oficiales con Egipto, con aporte de 67 goles y 35 asistencias

Mohamed Salah se convirtió en un referente del Liverpool FC a lo largo de las nueve temporadas en las que ha sido uno de sus delanteros. Reuters

DT. HOSSAM HASSAN

Leyenda como jugador del combinado egipcio, Hossam Hassan asume el cargo de entrenador desde febrero de 2024, con resultados que han rebasado las expectativas. Logró la clasificación al Mundial 2026 de manera invicta dentro de las eliminatorias de la CAF, con un esquema defensivo que hace de los Faraones un rival difícil de dañar.

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 4 (1934, 1990, 2018, 2026)

Mejor posición histórica: fase de grupos (1934, 1990 2018)

Mejor posición (Era Moderna): Fase de grupos (2018)

Récord histórico (Partidos): 7PJ, 0JG, 2JE, 5JP

Goles: 5 a favor, 12 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Abdelrahman Fawzi y Mohamed Salah (2)

Jugador con más partidos: Mohamed Salah (3)

Gol más rápido: Mohamed Salah (minuto 22 vs Arabia Saudita, 2018)

Racha de clasificaciones: 0

Confederación: CAF

CALENDARIO

15 de junio vs Bélgica (13:00 horas, Seattle)

21 de junio vs Nueva Zelanda (20:00 horas, Vancouver)

26 de junio vs Irán (21:00 horas, Seattle)

Egipto fue protagonista en la pasada Copa Africana de Naciones Reuters

PRONÓSTICO

La participación de Egipto vislumbra una destacada actuación y subliderato de grupo. Se despedirá en la fase de octavos de final.