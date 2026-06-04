Mónaco, el escenario ideal donde Checo Pérez busca demostrar que es "uno de los mejores" 

Sergio Pérez llega a una de las pistas que le ha dado grandes momentos en su carrera dentro del deporte motor; Mónaco, primero cuando en el 2010 consiguió una victoria en la GP2 Series que atrajo la atención de los jefes de equipo de la F1 a donde llegó un año después, mientras que en el 2022 se convirtió en el primer mexicano en ganar en el Principado.

Fue justo en esa última ocasión cuando el nombre de Checo Pérez tomó más relevancia en el paddock. Había asegurado un acuerdo por dos años con Red Bull, mientras que además se metía de lleno en la lucha por el campeonato contra Max Verstappen, quien después ganaría otra corona más.

Por esas razones, Pérez, quien actualmente es piloto de Cadillac, se siente optimista en que Mónaco podría ser la oportunidad de estar cerca del top 10 y, con una carrera loca, poder sumar puntos por primera vez para el equipo americano, después de todo milagros se han dado en este circuito.

“En Mónaco, poner los neumáticos en temperatura y asegurarte de sacar el máximo provecho de la llanta en una sola vuelta es lo más importante aquí”, dijo el mexicano en la ronda de medios el jueves en el Principado.

Checo Pérez está entusiasmado dado que en Canadá mostró un ritmo más competitivo en la carrera sprint y en la del domingo. Aunque muy lejos de los líderes pudo estar un tiempo a la par de los Haas llevándolo a una lucha contra un equipo más desarrollado.

Por eso, como él mismo lo sabe, solo necesita tener una calificación que lo ponga en la Q2, dentro de los 16 mejores, para aumentar sus posibilidades en una clásica carrera accidentada en Mónaco.

“Aquí lo único que necesitamos es tener un buen sábado. Si el sábado va bien, entonces realmente tenemos una oportunidad”.

Sergio Pérez considera que necesita el sábado perfecto en Mónaco. Cadillac Formula 1 Team

Checo Pérez: "soy uno de los mejores"

Las actuaciones en las carreras en Miami y Canadá han colocado a Sergio Pérez como el piloto puntero de Cadillac sobre Valtteri Bottas, con el mexicano consiguiendo los mejores resultados para el equipo de Estados Unidos que aún espera sus primeras unidades.

Mientras que Cadillac sabía desde un principio que contrataba a un piloto con un gran potencial y experiencia, Checo Pérez reconoció que le costó trabajo volver a asimilar que es “uno de los mejores” de la parrilla actual.

“Obviamente, cuando miras mis últimos seis meses en Red Bull, no pensarías eso”, indicó al recordar su salida abrupta del equipo de Milton Keyes.

Pérez indicó que si bien el piloto influye en el rendimiento también depende del coche y del equipo, justo una situación que ahora está moldeando a su favor. “Al ver el nivel que estoy demostrando con mi equipo actual, te das cuenta de que soy uno de los mejores…Estoy muy complacido de haber regresado”.