La tragedia de Toledo sacude al futbol español: suspenden 24 partidos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) suspendió los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey programados para este miércoles 28 de octubre, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La decisión afecta a todos los encuentros previstos para la tarde y noche de este miércoles. La federación informó que comunicará próximamente las nuevas fechas y los horarios definitivos de los partidos aplazados.

¿Qué partidos de la Copa del Rey fueron suspendidos?

La medida afecta a seis equipos de LaLiga que tenían previsto disputar su primera eliminatoria: Deportivo Alavés, Real Betis, Celta de Vigo, Valencia, Levante y Mallorca.

Entre los encuentros programados figuraban Anaitasuna-Alavés, Navalcarnero-Betis, Salamanca-Celta, Tavernes-Valencia y Alcoyano-Mallorca, además del Tarancón-Levante.

La suspensión se produce en una jornada marcada por el grave accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo. La RFEF expresó su pesar por lo ocurrido y trasladó su solidaridad a las víctimas y sus familiares.

¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario de Toledo?

Dos trenes de alta velocidad que circulaban por el corredor entre Madrid y Andalucía se vieron implicados en el siniestro durante la mañana del miércoles.

De acuerdo con los primeros informes publicados, un tren AVE de Renfe alcanzó por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba detenido. Las autoridades activaron los dispositivos de emergencia y solicitaron apoyo adicional para atender a los afectados.

El balance provisional difundido contabilizaba 64 personas fallecidas y alrededor de 80 heridas. Las autoridades regionales advirtieron que la cifra de víctimas mortales podía aumentar mientras continuaban las labores de emergencia.

El accidente también provocó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a los desplazamientos por ese corredor ferroviario.

¿Cuándo se jugarán los partidos aplazados?

La RFEF señaló que informará en los próximos días sobre la reprogramación de los 24 encuentros. Por ahora, no hay fechas definitivas confirmadas para los partidos suspendidos.

La federación deberá comunicar los nuevos horarios una vez que se determine cómo encajar las eliminatorias en el calendario de la competición.