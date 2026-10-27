Manolo González es despedido minutos después de que el Espanyol quedó fulminado en la Copa del Rey

El RCD Espanyol destituyó a Manolo González como entrenador del primer equipo después de la eliminación ante el Sestao River en la primera ronda de la Copa del Rey. El conjunto periquito perdió 4-3 en la prórroga frente a un rival de Segunda Federación (cuarta categoría del futbol español) y agravó una crisis de resultados que también lo tiene en puestos de descenso en LaLiga.

La derrota en el estadio de Las Llanas terminó por complicar la situación del técnico gallego, quien ya estaba bajo presión tras una serie de resultados negativos en el campeonato liguero.

La eliminación que precipitó la salida de Manolo González

El Espanyol se adelantó en el marcador, pero no consiguió controlar el encuentro. El Sestao River remontó y obligó al equipo visitante a reaccionar en los últimos minutos. Después de llegar al 3-3, la eliminatoria se resolvió en la prórroga con un gol local en el tiempo añadido, que selló el 4-3 definitivo.

La eliminación representó un golpe para el club, que aspiraba a avanzar en el torneo para recuperar confianza en medio de su complicado momento deportivo.

Los malos resultados del Espanyol en LaLiga

La salida de González también se enmarca en la racha negativa del equipo en la competición doméstica. El Espanyol acumulaba cinco jornadas sin ganar y había sumado apenas un punto de los últimos 15 posibles.

La derrota por 2-1 ante el Racing de Santander había dejado al conjunto blanquiazul en el decimoctavo puesto, con ocho puntos, una situación que aumentó la presión sobre el entrenador al estar en zona de descenso.

Durante 2026, González había conseguido únicamente cuatro victorias en 31 partidos de Liga.

La dirección deportiva deberá definir ahora quién asumirá el banquillo y tendrá la tarea de intentar revertir la dinámica del equipo, que necesita sumar puntos para salir de la zona de descenso.