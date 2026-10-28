Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, a los 74 años

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de Argentina de futbol, falleció a los 74 años en Pujato, una localidad de la provincia de Santa Fe donde vivía junto a su familia. La noticia se conoció este miércoles y generó muestras de apoyo para el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias a Scaloni y a sus seres queridos a través de un mensaje en redes sociales. La entidad, encabezada por su presidente, Claudio Tapia, manifestó su acompañamiento al seleccionador y les envió fuerza a sus familiares en este momento de duelo.

Marzetti atravesaba problemas de salud desde hacía varios años. La situación había marcado profundamente a Scaloni, quien en distintas ocasiones dejó ver la preocupación que sentía por el estado de su madre.

La dedicatoria de Scaloni a su madre tras ganar la Copa América

Uno de los momentos más recordados ocurrió en julio de 2021, después de que Argentina derrotara a Brasil en la final de la Copa América disputada en el estadio Maracaná. Tras conquistar el título, el primero de la selección mayor en 28 años, Scaloni dedicó el triunfo a su madre, que atravesaba entonces un delicado problema de salud.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó el entrenador después de la consagración.

Meses más tarde, en octubre de 2021, el técnico volvió a referirse a la difícil situación familiar. Tras un partido de las Eliminatorias sudamericanas, reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos mientras estaba preocupado por la salud de su madre.

La noticia de su fallecimiento motivó nuevas muestras de afecto hacia Scaloni por parte del entorno del futbol argentino. La AFA se sumó a los mensajes de apoyo y acompañamiento para el entrenador y su familia.