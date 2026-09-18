Conmovido hasta las lágrimas. Emotivo festejo para Santiago Sandoval por su convocatoria al Tri

Ser llamado a la Selección Mayor para representar a tu país no es poca cosa, y mucho menos para un joven de sólo 19 años que recién está escribiendo su historia como futbolista profesional. La familia de Santiago Sandoval lo sabe y es por eso le armaron un festejo acorde al jugador de las Chivas del Guadalajara.

En redes sociales se viralizó un video donde aparece el jugador con lágrimas en los ojos tras conocer la noticia que había sido considerado por el Director Técnico Rafael Márquez para los duelos de la próxima fecha FIFA.

En su departamento, invitaron a un grupo norteño y decoraron la estancia con múltiples adornos tricolores, globos, un pequeño pastel y obviamente, la compañía de su familia.

La Selección Nacional de México enfrentará a sus similares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el 26 y 29 de septiembre, así como el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Santiago Sandoval ha participado en 5 partidos con las Chivas del Guadalajara en el presente torneo, ha sido titular en cuatro de ellos y ha marcado tres goles, son sus apenas 19 años.

El jugador fue visto por Rafael Márquez y su cuerpo técnico durante el pasado Premundial Sub 20, que se disputó en Puebla y donde el representativo mexicano también consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.