La Selección Mexicana rejuvenece: Rafa Márquez deja fuera a nueve mundialistas y llama a 11 Sub-23

Rafa Márquez presentó su primera convocatoria como entrenador de la Selección Nacional de México con 30 futbolistas, una lista que incluye nueve ausencias respecto al plantel que disputó la Copa del Mundo 2026 y 11 jugadores Sub-23. Con estos cambios, la edad promedio del equipo se redujo a 25.6 años.

La nómina marca el inicio del nuevo ciclo de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y combina jugadores que estuvieron en el último Mundial con futbolistas jóvenes que vuelven a una convocatoria o reciben una oportunidad con el nuevo cuerpo técnico.

Rafael Márquez debutará como DT de la Selección Mexicana el 26 de septiembre, contra Colombia. Selección Mexicana

Nueve mundialistas quedan fuera de la convocatoria

Francisco Guillermo Ochoa es una de las principales ausencias. El portero disputó su último partido como profesional ante República Checa en la Copa del Mundo, por lo que su exclusión de la primera lista de Márquez estaba contemplada.

Raúl Alonso Jiménez y Julián Quiñones tampoco fueron considerados debido a las lesiones que sufrieron durante los últimos días. Aunque ambos podían ser tomados en cuenta por el nuevo entrenador, sus problemas físicos los dejaron fuera de esta convocatoria.

Los otros seis futbolistas que no aparecen en la nómina por decisión técnica son Alexis Vega, Brian Gutiérrez, Carlos Acevedo, César Huerta, Edson Álvarez y Guillermo Martínez.

Entre ellos, Álvarez todavía no define su futuro y no ha tenido minutos con el West Ham en la EFL Championship. Huerta tampoco ha jugado desde su regreso a Pumas tras su paso por el futbol de Bélgica, mientras que Martínez cambió de equipo durante los últimos días.

Guillermo Ochoa se retiró del futbol. Mexsport

Once jugadores Sub-23 reciben la oportunidad

De los 30 futbolistas convocados por Márquez, 11 son Sub-23. Algunos regresan a una convocatoria después de un periodo sin ser considerados por el entrenador en turno, mientras que otros forman parte del grupo que comienza el nuevo proceso.

La lista está de jugadores con 23 años o menos es:

Alex Padilla | 23

Denzell García | 23

Everardo López | 21

Gilberto Mora | 17

Hormiga | 23

Hugo Camberos | 19

Isaías Violante | 22

Mateo Chávez | 22

Obed Vargas | 21

Óscar García | 23

Santiago Sandoval | 19

La Selección Mexicana se rejuvenece. Especial

Con la incorporación de estos 11 futbolistas y las nueve ausencias respecto al Mundial, la convocatoria de Márquez tiene una edad promedio de 25.6 años. El registro es menor al que presentó la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026.

La primera lista del nuevo entrenador establece así un grupo de 30 jugadores para comenzar el ciclo rumbo a 2030, con una tercera parte de sus integrantes por debajo de los 23 años.