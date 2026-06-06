Conmovedor momento en Monterrey; niños japoneses hablan con su capitán

La selección de Japón entrenó en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), sede en la que originalmente tenía planeada su preparación en Monterrey. La práctica de este sábado, estuvo marcada en un conmovedor momento, a unos días de que dé inicio el Mundial 2026.

Varios niños japoneses se dieron cita al entrenamiento de su selección para estar cerca de sus jugadores favoritos. Cuatro de ellos fueron los encargados de transmitirle unas palabras a su capitán Wataru Endo, quien los escuchó de manera atenta. Los pequeños sujetaron la bandera de su país, que traía varios mensajes escritos.

El momento conmovedor del entrenamiento de la selección de Japón Mexsport

Antes de la práctica, se vio al Cuerpo Técnico del combinado nipón, probar las condiciones de la cancha principal del CET.

Varios niños de una Asociación japonesa se dieron cita al entrenamiento en el CET Mexsport

Durante el entrenamiento, la selección de Japón practicó jugadas a balón parado, el ‘Torito’, entre otros aspectos, ante la mirada de la prensa.

Los nipones entrenaron en el CET después de que en la semana sufrieran algunos cambios en su sede. Primero practicaron en la Facultad de Medicina, pero tras las malas condiciones de la cancha, se trasladaron a El Barrial de los Rayados y ahora este sábado en el complejo de Tigres, debido a la doble sesión que tuvo el equipo dirigido por Matías Almeyda.

La selección de Japón volverá a entrenar en El Barrial Mexsport

La selección de Japón lleva cuatro días en Monterrey y avisó que el entrenamiento del domingo, lo realizará en El Barrial, sede en el que ya practicó.