CONMEBOL antepone el futbol y pide a la FIFA "aclaraciones" sobre venta del Mundial

Desde que la FIFA, presidida por Gianni Infantino, reveló su plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) para comercializar derechos del Mundial y otras competiciones, abriendo la puerta a inversores privados, el futbol mundial entró en ebullición.

UEFA amenazó con un boicot a las competiciones del organismo y Concacaf rechazó de forma unánime la propuesta, alegando falta de debida transparencia, plazos artificiales y riesgos sobre la gobernanza del deporte.

Hoy la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) rompió el silencio y ya fijó su postura contra el organismo.

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CONMEBOL pide a la FIFA más explicaciones sobre FFE

En su mensaje oficial, la CONMEBOL reafirmó que su prioridad absoluta “será siempre el futbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo”.

Reconoció que el desarrollo del balompié exige decisiones comerciales y financieras, pero dejó asentado un límite inequívoco: “dichas decisiones deben estar siempre al servicio del futbol y nunca por encima de su esencia. El futbol siempre está primero”.

El organismo explicó que, apenas tomó conocimiento de la propuesta FFE, activó sus procedimientos institucionales: inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo “con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

En ese marco, solicitó a la FIFA “información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”.

La CONMEBOL se comprometió a seguir actuando “con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración”, contribuyendo al fortalecimiento del futbol mundial.

La estabilidad de Infantino se resquebraja ante el frente de confederaciones

La propuesta de la FFE ha puesto en jaque la autoridad de Gianni Infantino como nunca antes en su mandato. Lo que empezó como un anuncio de “oportunidad de oro” para inyectar miles de millones en el desarrollo del futbol se transformó en una crisis de gobernanza.

UEFA, Concacaf, Asia y ahora la Conmebol han hecho publicas sus posturas y preocupaciones por el FFE, dejando ‘contra las cuerdas’ el mayor cambió que podría tener el futbol.

La estabilidad del suizo, que busca consolidar su liderazgo de cara a futuras elecciones, se deteriora a medida que crece el rechazo regional. El mensaje de fondo es claro: el Mundial no puede convertirse en un producto de inversión sin que la familia del futbol ponga primero al propio futbol.