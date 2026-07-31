Voleibol de playa aporta dos medallas para México en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La delegación mexicana continúa incrementando su cosecha de preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta ocasión, el voleibol de playa aportó dos medallas a equipo nacional gracias a la plata conseguida por Carlos Ayala y Antonio Vargas en la rama varonil, y al bronce obtenido por Abril Flores y Susana Torres en la competencia femenil.

Con estos resultados, México volvió a subir al podio en ambas ramas de la disciplina y mantuvo el ritmo de medallas que ha sostenido durante toda la competencia centrocaribeña, en la que continúa instalado en el primer lugar del medallero general.

Carlos Ayala y Antonio Vargas se quedaron con la plata. Jonathan Duenas/Mexsport

Carlos Ayala y Antonio Vargas conquistan la plata

La pareja integrada por Carlos Ayala y Antonio Vargas disputó la final del torneo varonil frente a los cubanos Damián Gómez y Eblis Veranes, quienes terminaron quedándose con la medalla de oro tras imponerse en tres sets.

La dupla mexicana comenzó mejor el encuentro y se llevó el primer parcial por 21-19 después de 17 minutos de juego.

Sin embargo, la reacción cubana llegó en el segundo set, que terminó 22-20 tras 19 minutos de actividad. El tercer y definitivo episodio también favoreció a Gómez y Veranes, quienes cerraron el partido con un marcador de 15-11 en 13 minutos para asegurar el campeonato.

Después de 49 minutos de juego, Ayala y Vargas finalizaron con la medalla de plata, mientras que el bronce fue para los puertorriqueños Daniel Rivera y William Figueroa, quienes derrotaron a los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora por dos sets a uno.

México cayó ante Cuba en el duelo por la medalla de oro. Jonathan Duenas/Mexsport

Abril Flores y Susana Torres se quedan con el bronce

En la rama femenil, Abril Flores y Susana Torres tuvieron una nueva oportunidad de subir al podio después de caer en las semifinales frente a las cubanas Maykelin Cardina y Kailin Garrido.

Las mexicanas enfrentaron en el duelo por el tercer lugar a las representantes de República Dominicana, Crismil Paniagua y Julibeth Payano.

La pareja nacional resolvió el encuentro en dos sets. El primero terminó 21-15 y el segundo 21-11, resultados que permitieron a Flores y Torres asegurar la medalla de bronce tras 35 minutos de partido.

Con ese triunfo, México volvió a sumar una presea en el voleibol de playa y confirmó presencia en el podio de ambas ramas de la disciplina.

La disputa por la medalla de oro quedó entre las cubanas Maykelin Cardina y Kailin Garrido, quienes eliminaron a la dupla mexicana en semifinales, y las puertorriqueñas María González y Allanis Navas.

México venció a República Dominicana en el partido por la medalla de Bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

Las dos preseas obtenidas en el voleibol de playa representan una nueva aportación para la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La plata de Carlos Ayala y Antonio Vargas, junto con el bronce de Abril Flores y Susana Torres, permitieron que México mantuviera su presencia constante en el podio y continuara ampliando su cosecha de medallas en la justa regional.