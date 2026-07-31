Chivas recupera a 4 jugadores para enfrentar al Puebla, ¿Quiénes son? 

El Estadio Cuauhtémoc será el escenario este viernes del duelo que abre la Jornada 3 del Apertura 2026. Puebla y Chivas llegan igualados en puntos, por lo que el encuentro se presenta como una oportunidad clave para ambos de escalar en la tabla general antes del parón por la Leagues Cup.

El Rebaño Sagrado visita por primera vez en el torneo y busca encadenar su segundo triunfo consecutivo después del sufrido 1-0 ante Juárez.

La Franja, en su debut como local, intentará aprovechar el apoyo de su afición para frenar el buen momento reciente de los rojiblancos y sumar de a tres.

Jugadores de Chivas posando para una foto MEXSPORT

Chivas tiene buenas noticias: regresa el cuarteto que estaba en duda

Omar Govea, Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Kevin Castañeda viajan con el plantel y se encuentran a disposición del cuerpo técnico para enfrentar al Puebla.

El mediocampista Omar Govea había quedado fuera de la convocatoria ante FC Juárez por molestias musculares que arrastraba desde el partido inaugural contra Toluca, donde salió lesionado.

Ángel Sepúlveda cumplió el partido de suspensión que le correspondía tras la expulsión que recibió en la Jornada 1 frente a Toluca. El delantero se perdió el duelo ante Juárez y ahora regresa disponible para aportar en el ataque rojiblanco.

Richard Ledezma terminó tocado físicamente tras el compromiso contra los Bravos, lo que generó incertidumbre sobre su disponibilidad para el viaje a Puebla. El jugador presentaba molestias que debían evaluarse, sin embargo, está dentro de los elegidos por Milito.

Kevin Castañeda también quedó con molestias después del partido ante Juárez y, aunque viajó al Juego de Estrellas de la MLS, su condición física generó dudas, a pesar de ello, estará, al menos, en el banquillo contra la Franja.

Richy Ledezma podría no ser titular ante Puebla

A pesar de viajar con el grupo, Richard Ledezma sigue lidiando con un problema en los meniscos de la rodilla derecha, una zona en la que ya había tenido complicaciones ligamentarias antes de llegar a Chivas.

Ante este panorama, no sería extraño que el lateral no figure en el once inicial y sea preservado desde el banquillo, dejando el puesto a opciones como Miguel Gómez. La decisión final dependerá de cómo responda en el último entrenamiento previo al partido.