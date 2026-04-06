“Te voy a poner una putiza”; Cuauhtémoc Blanco encara a Faitelson

David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco tuvieron su primer cara a cara desde que se habla de una posible pelea, cargado de simbolismos entre ambos.

Blanco, una de las figuras más reconocidas en la época reciente del futbol mexicano, asistió junto a Isaac Terrazas, su excompañero en el América y ahora compañero de podcast, al programa del periodista en TUDN.

El encuentro, que en principio se desarrolló en un tono relajado, fue subiendo poco a poco de nivel cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de un combate entre ambos.

“Yo lo hago por una cuestión de darle dinero a los niños del Teletón”, comentó Faitelson, al explicar el sentido que tendría la pelea.

La respuesta de Blanco marcó el inicio de un intercambio más intenso.

“¿Con qué pinche armas, güey?”, lanzó, en un comentario que mezcló la broma con un primer toque de fricción.

A partir de ahí, el diálogo se movió en una línea donde convivieron las risas con frases cada vez más duras.

“No me importaría noquearte por eso”, respondió Faitelson.

El momento más fuerte llegó cuando Blanco elevó claramente el tono.

“Te voy a poner una pinche putiza, güey”, soltó, en una de las frases que marcaron el cruce.

Aunque el ambiente no terminó por romperse, sí hubo pasajes donde la conversación se volvió más ríspida.

“Tú tienes familia, güey… tienes familia, cabrón”, añadió el exfutbolista.

Lejos de bajar la intensidad, remató con otra frase en la misma línea.

“De por sí estás tontito, güey… te voy a dejar más”.

Más allá del momento puntual, el cruce tiene un trasfondo que se remonta a varios años atrás. La relación entre ambos ha estado marcada por críticas constantes, respuestas públicas y episodios de alta tensión, incluyendo un incidente que se volvió parte de la memoria mediática del futbol mexicano.

En 2003, tras un partido entre América y Veracruz, Cuauhtémoc Blanco encaró y golpeó a Faitelson en la zona de vestidores, en un episodio que reflejó el nivel de confrontación que ya existía entre ambos. Desde entonces, los dimes y diretes han sido una constante, con señalamientos desde la televisión, redes sociales y distintas plataformas.

Ese historial le da un contexto distinto a cualquier intercambio actual, incluso cuando se presenta bajo un tono más relajado como ocurrió en esta ocasión.

Sin convertirse en un enfrentamiento abierto, el cara a cara dejó claro que la relación entre Faitelson y Cuauhtémoc Blanco puede moverse con facilidad entre la broma y la tensión, especialmente cuando se toca el tema de una posible pelea.

Por ahora, el episodio queda como el primer capítulo en vivo de una historia que, más allá del espectáculo, tiene antecedentes reales y una rivalidad que no es nueva.