Concachampions 2026: El panorama de los equipos mexicanos tras la primera ronda

La primera ronda de la Concacaf Copa de Campeones 2026 dejó un saldo claro para la Liga MX. Cinco equipos siguen en carrera, uno quedó eliminado y el campeón defensor lanzó un mensaje contundente. Ahora comienzan los octavos de final a ida y vuelta, donde cada error cuesta el torneo.

El único tropiezo mexicano fue el de Pumas UNAM, superado 4-2 en el global por San Diego FC. El resto avanzó con distintos matices. Desde la autoridad de Cruz Azul hasta las dudas que rodean al América, el panorama ofrece contrastes.

Cruz Azul impone respeto

El campeón vigente, Cruz Azul, protagonizó la exhibición más contundente de la ronda inicial. Un 3-0 en la ida y 5-0 en la vuelta ante Vancouver configuraron un global de 8-0 que eleva la confianza y fortalece la etiqueta de favorito.

La Máquina no sólo ganó, arrancó cualquier debate. Mostró equilibrio, profundidad, intensidad y una versión demoledora en ambas áreas. En octavos enfrentará a Monterrey, en la llave más atractiva entre clubes mexicanos. Será un cruce de jerarquía y experiencia internacional.

Rayados y el pulso competitivo

Monterrey resolvió su serie ante Xelajú con global 3-1. No fue una exhibición, pero sí una muestra de madurez. El equipo supo manejar los tiempos tras empatar 1-1 como visitante y cerrar la eliminatoria en casa.

Ahora el desafío escala. Cruz Azul representa un examen de carácter y profundidad de plantel. Para Rayados, la clave estará en la solidez defensiva y la eficacia en transición.

América entre el pase y los cuestionamientos

Club América avanzó con global 2-1 sobre Olimpia, aunque el 0-0 en la vuelta generó abucheos en el Estadio Ciudad de los Deportes. El pase no evitó la sensación de inconformidad.

El rival saldrá entre Philadelphia Union y Defence Force. América necesita recuperar identidad ofensiva y sostener la regularidad si pretende aspirar al trofeo. La exigencia interna no admite medias tintas.

Tigres cumple y espera rival

Tigres UANL superó 4-1 a Forge sin sobresaltos. Fue una eliminatoria de trámite que confirmó su plantel amplio y competitivo. En octavos aguardará al ganador entre Cincinnati y Universidad O&M.

Tigres combina experiencia, oficio y ambición. Su reto será elevar el ritmo competitivo cuando el nivel del oponente aumente.

Toluca entra en escena

Toluca, campeón del futbol mexicano, inicia directamente en octavos ante San Diego FC. El rival ya demostró capacidad tras eliminar a Pumas.

Toluca arranca con ventaja física, aunque sin rodaje continental. La eliminatoria medirá su adaptación y ambición en un torneo donde la presión es permanente. Llaves definidas y choque de gigantes

En la Llave 1 destacan Toluca vs San Diego y el duelo Cruz Azul vs Monterrey. En la Llave 2 aparecen América y Tigres junto a clubes de MLS y Centroamérica.

La historia reciente favorece a México en la competencia, pero la MLS ha reducido la brecha. La Concachampions ya no es trámite, es territorio de competencia real.

Cinco equipos mexicanos siguen en pie. Uno ya cayó. La ruta al título exige efectividad, resiliencia y una lectura fina de cada serie. En este torneo no basta con el nombre. Se necesita determinación para sostener el paso hasta la final.