Los números que condenan a Efraín Juárez tras 40 partidos al frente de Pumas

La paciencia en el Pedregal pende de un hilo. La reciente y dolorosa eliminación de Pumas en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 encendió las alarmas en la directiva y la tribuna. Tras caer con un marcador global de 4-2 ante el San Diego FC, el proyecto encabezado por Efraín Juárez quedó expuesto ante la crítica pública. Al revisar las estadísticas frías, la gestión del estratega mexicano muestra un saldo que dista mucho de la grandeza que exige la institución auriazul.

Desde que Efraín Juárez asumió el banquillo universitario el pasado 2 de marzo de 2025, en sustitución de Gustavo Lema, la irregularidad marcó su paso por el club. Hoy, tras cumplir 40 partidos oficiales al frente del equipo, el balance resulta preocupante para un club "grande": 13 victorias, 14 empates y 13 derrotas. Estos números reflejan una efectividad que apenas permite competir, pero que resulta insuficiente para trascender en los momentos críticos.

EL SALDO NEGATIVO Y LA MALDICIÓN DEL PLAY-IN

El análisis del desempeño de Juárez en la Liga MX revela una tendencia a quedarse en la orilla. Bajo su tutela, el Club Universidad no logró clasificar a la "Fiesta Grande" de manera directa ni a través de la repesca. En dos torneos consecutivos, el equipo tropezó en la instancia del Play-In: primero en el Clausura 2025 a manos de Rayados de Monterrey, y posteriormente en el Apertura 2025 contra Pachuca.

Efraín Juárez cabizbajo en conferencia de prensa. Mexsport

Esta incapacidad para meterse a la Liguilla y pelear realmente por el título generó un ambiente de desconfianza. La afición universitaria, que acumula un ayuno de 15 años sin levantar el trofeo de liga, exige resultados inmediatos. Sin embargo, el estratega no encontró la fórmula para dar ese salto de calidad en los duelos de eliminación directa, quedándose lejos de la disputa por el campeonato local.

DECEPCIÓN INTERNACIONAL Y LA PRESIÓN DE LA AFICIÓN

El escenario internacional tampoco sirvió de bálsamo para la gestión de Juárez. Por el contrario, agudizó la crisis. En la edición 2025 de la Concacaf Champions Cup, los felinos se despidieron en Cuartos de Final ante Vancouver Whitecaps. Ahora, en este 2026, el golpe fue aún más duro al caer en la primera fase contra el San Diego FC, un resultado que muchos califican como fracaso rotundo.

Efraín Juárez con la mano en la cabeza. Mexsport

Resulta irónico que, previo a su llegada a México, Efraín Juárez brilló en el banquillo del Atlético Nacional, donde conquistó tanto la Liga como la Copa en Colombia. Sin embargo, ese éxito no se replicó en su país natal. Aunque en el actual Clausura 2026 los Pumas marchan invictos y se ubican en la quinta posición de la tabla general con 9 puntos (producto de 2 victorias y 3 empates), el funcionamiento colectivo no termina de convencer.

Un gran sector de la hinchada duda que este cuerpo técnico tenga la capacidad para romper la sequía de títulos. Con 40 partidos en el historial y más dudas que certezas, el crédito de Efraín Juárez parece agotarse. La directiva deberá analizar si estos números bastan para sostener un proyecto que, hasta ahora, no rindió los frutos prometidos en el futbol mexicano.