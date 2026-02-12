MLB: Nick Castellanos y la cerveza en el dugout que le costó 20 millones de dólares a los Phillies

La noche del 16 de junio en Miami no fue una más para los Phillies. En la octava entrada, con el juego ante los Marlins en dos carreras, Nick Castellanos fue retirado por motivos defensivos. Había familiares y amigos en las gradas. El jardinero, firmado por 100 millones en 2022, sintió que le faltaban al respeto. Tomó una cerveza Presidente y la llevó al dugout en pleno partido.

El gesto encendió la mecha. Castellanos se sentó junto al mánager Rob Thomson y le recriminó decisiones. Gritó. La botella verde quedó a la vista. Dos líderes del clubhouse, Kyle Schwarber y J. T. Realmuto, intervinieron para apartarlo antes de que las cámaras captaran un sorbo prohibido. El veterano Howie Kendrick, hoy asistente especial, le quitó la cerveza de las manos. La regla de Grandes Ligas es clara con envases abiertos en el dugout.

Filadelfia ganó ese juego. Perdió algo más grande. El estallido quedó flotando. Hubo reuniones internas. Se valoró una suspensión. No llegó. Al día siguiente, banca. Después, 30 aperturas consecutivas. La dirigencia, encabezada por Dave Dombrowski, buscó equilibrio entre disciplina y competencia. El vestuario empezó a dividirse.

Baja su rendimiento

El rendimiento tampoco ayudó. En 2025, Castellanos registró OPS de .694, 123 de 145 bateadores calificados, y fWAR de -0.6, el último del grupo. El contrato aún tenía 20 millones pendientes. Los Phillies intentaron cambiarlo durante meses sin éxito. El 12 de febrero, al iniciar el spring training, lo liberaron y asumieron el costo. Un movimiento que reconoció una relación rota.

Castellanos publicó una carta manuscrita minutos antes del anuncio oficial. Admitió el “incidente de Miami”, agradeció a la afición y aceptó que rompió una regla. Dijo que aprendió. En el podcast “On Base with Mookie Betts” insistió en que solo le importan opiniones de quienes han tomado un bate. Esa franqueza, celebrada por algunos, cansó a otros.

Desde su llegada en marzo de 2022, el encaje fue complejo. Venía de un 2021 brillante con 34 jonrones y OPS de .939. En 2024, tras un inicio de .173/.242/.218 en 30 días, cerró con OPS de .742 y jugó 162 partidos, el de mayor edad del club en hacerlo desde 1982. En 2025 volvió a batear 7 en el Día Inaugural. Perdió minutos en agosto. El límite estaba trazado.

Compañeros reconocen gestos nobles, consejo a jóvenes, trabajo constante. También cuestionan actitudes, música propia tras derrotas, críticas públicas a entrenadores sin pasado como jugadores. La línea entre carácter y ruptura es fina. En Miami se cruzó.

En el beisbol de MLB, los números pesan. El clubhouse también. Una botella sin abrir puede ser anécdota. Una abierta en la 8 entrada, con el equipo peleando, puede costar 20 millones. Filadelfia eligió paz interna. Castellanos, 34 en marzo, buscará nuevo uniforme. La cerveza quedó como símbolo de un divorcio que ya venía fermentando.