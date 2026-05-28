Selección de Colombia: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

La Selección Colombiana se fundó en 1924 con la creación de la Federación Colombiana de Futbol. El debut internacional llegó durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1938.

Tuvo momentos de generaciones prometedoras entre los años 80 y 90, con figuras como Carlos "El Pibe" Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Asprilla.

Su mayor logro, el título de la Copa América 2001; lo hizo de manera invicta y sin goles en contra. La historia de los cafeteros no estaría completa sin sus últimos referentes: James Rodríguez (bota de oro en 2014) y Radamel Falcao.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA

La Selección de Colombia es la única en presumir un gol olímpico en Mundiales. Lo anotó Marcos Coll a Lev Yshin “la Araña Negra”, portero de la URSS, en el Mundial de 1962. Consecutivamente del tanto el mediocampista nacido en Barranquilla fue apodado “el Olímpico”. Colombia perdía el juego por 4-1, pero los cafeteros se repusieron con un 4-4.

James Rodríguez vuelve a destacar entre las figuras colombianas en busca de trascender en un Mundial. Reuters

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA: JAMES RODRÍGUEZ

James Rodríguez se ha consolidado como el máximo referente histórico de la Selección Colombia gracias a hitos sin precedentes, como ser el Bota de Oro del Mundial Brasil 2014 con seis anotaciones y ganar el Premio Puskás por su icónica volea ante Uruguay.

DT: NÉSTOR LORENZO

Néstor Lorenzo ha transformado a la Selección Colombia en una de las potencias más sólidas del fútbol sudamericano, destacándose por un proceso que combina la disciplina táctica con la esencia ofensiva del país. Desde que asumió el cargo en julio de 2022, el estratega argentino lideró un impresionante invicto de 28 partidos.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA

Participaciones totales: 7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018, 2026)

Mejor posición histórica: Cuartos de final (2014)

Mejor posición (Era Moderna): Cuartos de final (2014)

Récord histórico (Partidos): 22 PJ, 9JG, 3JE, 10 JP

Goles: 32 a favor, 30 en contra

Máximo goleador en Mundiales: James Rodríguez (6)

Jugador con más partidos: Freddy Rincón y Carlos Valderrama (10)

Gol más rápido: Pablo Armero (minuto 5 vs Grecia, 2014)

Racha de clasificaciones: 3

Confederación: Conmebol

Mejor posición histórica: Cuartos de final (2014)

Mejor posición (Era Moderna): Cuartos de final (2014)

Récord histórico (Partidos): 22 PJ, 9JG, 3JE, 10 JP

Goles: 32 a favor, 30 en contra

Máximo goleador en Mundiales: James Rodríguez (6)

Jugador con más partidos: Freddy Rincón y Carlos Valderrama (10)

Gol más rápido: Pablo Armero (minuto 5 vs Grecia, 2014)

Racha de clasificaciones: 3

Confederación: Conmebol

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA

GRUPO K

Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

17 de junio vs. Uzbekistán (20:00 horas, CDMX)

23 de junio vs. RD Congo (20:00 horas, GDL)

27 de junio vs. Portugal (19:30 horas, MIA)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

Avanza la fase de grupos, dificilmente pasará de su primer juego de eliminación directa.