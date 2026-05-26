Más consumo de cerveza y ¿menos recaudación?; récord en IED, con reinversión de utilidades

La cerveza se ha convertido en la principal bebida alcohólica del país, por mucho, 93.9% del volumen consumido de bebidas alcohólicas es por la cerveza. Sin embargo, lo que trae de cabeza a los hacedores de política tributaria es su baja recaudación en el primer trimestre del año.

La cerveza logró alcanzar 93.9% del consumo de bebidas alcohólicas en México. Es la reina. Pero, a pesar de ese enorme volumen, durante el primer trimestre sólo recaudó 60.3% del IEPS. ¿Qué pasó?

CUANDO ERAN MODELO Y CUAUHTÉMOC, LO OBTUVIERON

Hay un desbalance claro a favor del sector cervecero. La leyenda dice que, en su momento, cuando las compañías cerveceras eran mexicanas, donde encontrábamos, por un lado, a Modelo (con su cerveza insignia, Corona) y, por el otro, a la regiomontana Cuauhtémoc-Moctezuma (con sus insignias, Tecate y Bohemia), convencieron a las autoridades de cobrarles menos impuestos.

Desde hace décadas persuadieron al gobierno de cobrarle a la cerveza el impuesto Ad Valorem, o sea, por el valor del producto, que en cervezas con precios populares los que ganan son los cerveceros. En casi el resto del mundo se cobra por Ad Quantum, que es por litro o cantidad de alcohol.

Hoy en día, las compañías cerveceras de México son AB InBev, de origen belga-brasileño, y Heineken, la compañía de Países Bajos. Ambas con récords en producción en México, con inversiones en nuestro país. Pero también con récords en ventas en volumen y también en valor.

ESPIRITUOSAS: 6% DE MERCADO Y 40% DE RECAUDACIÓN

Y hasta en las bebidas alcohólicas hay diferencias.

El otro lado de la moneda son las bebidas espirituosas, lideradas por el tequila, el mezcal y el vino. Pero únicamente representan 6.1% del volumen del mercado y, a pesar del bajo volumen de venta, recaudan mucho más, casi 40%: 39.7 por ciento.

Desde luego, hay una ineficiencia en la política de recaudación de las bebidas alcohólicas, donde la reina, que es la cerveza, goza de privilegios que ni los tequilas ni los mezcales ni tampoco el vino disfrutan. Y, ahora que viene el Mundial, la situación se agudizará.

EBRARD PRESUME EL RÉCORD EN IED

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presumió el récord de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre del año, que, comparado con el mismo periodo del año pasado, tuvo un aumento de 10.4 por ciento.

Durante el primer trimestre del año, la IED obtuvo un récord de 23 mil 591 millones de dólares. Y si bien es cierto que lo fuerte fue la reinversión de utilidades, aportando 22 mil 222 millones de dólares, no por ello deja de ser buena noticia que las mismas empresas extranjeras decidan reinvertir en México las utilidades obtenidas. Como inversión nueva sólo tuvimos 1,705 millones de dólares.

SERVICIOS FINANCIEROS Y AUTOMOTRIZ

En servicios financieros y seguros vimos la principal llegada de Inversión Extranjera Directa, con 6,851 millones de dólares, un crecimiento de 28.8% respecto al mismo periodo del año pasado.

En segundo lugar, la mayor Inversión Extranjera Directa se dio en la fabricación de vehículos, con 4,033 millones de dólares, con todo y las políticas de Trump en contra de que la inversión automotriz se diera en México. Esto significó un incremento de inversión en el sector de 20.4 por ciento.

Y, en tercer lugar, la Inversión Extranjera Directa llegó al sector de minería, con 3,034 millones de dólares, teniendo un crecimiento de 39.7 por ciento. No hay duda. Los inversionistas internacionales se sienten más seguros en México que los nacionales. Sienten que tienen más instrumentos legales que les asegura su inversión en nuestro país.

Y, claro, en el análisis tampoco podemos pasar de largo que, si tomamos las cifras ya revisadas de Inversión Extranjera Directa, en el primer trimestre tendríamos que moderar el optimismo porque nos resultaría con una contracción de 3.37% anual.

BAJAN PRECIOS DEL PETRÓLEO

Bajaron fuerte los precios de petróleo. El WTI a 90 dólares el barril. El Brent en 96 dólares. Seguramente mañana veremos rallys alcistas en Nueva York y conoceremos la mezcla mexicana a la baja. ¿Será que habrá acuerdo de paz en Oriente Medio? Los mercados quieren creerlo, aunque….