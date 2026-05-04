Sin temor al Volcán: Nashville va por la remontada

El Nashville SC no llega a Monterrey con el papel de víctima. De cara al duelo ante los Tigres, el conjunto de la MLS levantó la voz y dejó claro que confían en su capacidad para remontar la eliminatoria en el Estadio Universitario, un escenario que suele pesar, pero que no intimida a un equipo que ya ha dado golpes importantes.

El encargado de marcar el tono fue Hany Mukhtar, quien aseguró que su equipo sabe competir bajo presión y que ya han demostrado que pueden vencer a favoritos, recordando sus triunfos ante el Club América y el Inter Miami de Lionel Messi.

Sí, sabemos que somos capaces de marcar un gol y también sabemos de la dificultad de ir allá, pero creemos en nosotros mismos. Hemos vencido a equipos increíbles como el Club América, Inter Miami, y sí, lo haremos de nuevo”, expresó el mediocampista alemán.

Más allá del reto deportivo, Mukhtar dejó claro que el momento que vive el equipo debe asumirse con otra perspectiva, destacando que jugar este tipo de partidos es un privilegio y no una carga.

“Tener la presión de jugar un partido, una semifinal, el juego más importante de este continente, y ser uno de los cuatro mejores equipos. Tenemos que entender que esta presión es un privilegio”, agregó.

Del lado del banquillo, el técnico BJ Callaghan también dejó ver que el plan es claro: buscar el gol lo antes posible para meterse de lleno en la serie y cambiar la narrativa del encuentro.

Sabemos que tenemos que ir a marcar un gol, así que tendremos que hacer algunos ajustes para asegurarnos de poder anotar en condición de visitante”, explicó el estratega.

Además, Callaghan reconoció que enfrentarán un ambiente complejo en el Universitario, pero subrayó que ya conocen al rival, lo que les permite llegar con una idea más clara de lo que deben hacer en la cancha.

“Sabemos que va a ser un gran ambiente contra un muy buen equipo, pero es un equipo al que ya nos enfrentamos antes, así que pude analizarlo”, sentenció.

El Nashville SC arribó a Monterrey y realizó el reconocimiento de la cancha del Estadio Universitario, afinando detalles para un partido en el que buscarán otra noche grande, de esas que ya han construido en la Copa de Campeones de la Concacaf y que ahora quieren repetir ante unos Tigres que parten como favoritos, pero que ya fueron advertidos.