‘La Hormiga’ González elige a su referente en el Tri: “Pondría al Chicharito por encima de Hugo”

Armando González, La Hormiga se destensa en la finca de su padre. Ahí hay nogales y otro tipo de árboles junto a los que creció. Lo primero que hizo en cuanto supo que su nombre estaba en la lista de seleccionados al Mundial, es volver a este sitio donde disfrutó su niñez.

Tiene 23 años y es uno de los goleadores en los que México pone su esperanza. Es verdad que por delante de él hay otros con mayor jerarquía para el Mundial como Raúl Jiménez o Santiago Giménez.

'Chicharito' Hernández es el reflejo de Armando González en el futbol. Mexsport

En realidad, su memoria es aún corta. Sabe quién es Hugo Sánchez, pero su reflejo está en el Chicharito Hernández. Preguntado por David Faitelson, la Hormiga considera al Chicharito como un delantero con mejores cosas en el Tri.

"Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas, quisiera ser como él, lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo".

QUIERE APRENDER DE LOS DELANTEROS DEL TRI

Alimentado por su juventud incasable y motivado por su primer Mundial, La Hormiga no quiere despertar del sueño. Encerrado con el Tri a partir del miércoles, ya quiere conocer a los jugadores que ha visto por televisión.

"Como a Santiago Giménez, que es uno de los delanteros que tengo como referencia porque ha hecho una gran carrera. Raúl Jiménez me ha tratado bien en el tiempo que convivi con él o con el Memote Martínez me llevó bien, es alguien a quien le aprendó mucho de cómo cubrir la pelota o rematar".

Santiago Gimenez acumula minutos en tres de los más recientes cuatro partidos del AC Milan en la Serie A. Reuters

En el plano futurista, Armando González quiere estar en Europa. No tiene una preferencia entre Barcelona o Real Madrid, aunque calienta la emoción por jugar algún día con Lamine Yamal, sabiendo que es la estrella del futuro mediático.