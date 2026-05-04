Champions 2026: ¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético? Canal y dónde ver 

El primer finalista de la UEFA Champions League 2025-2026 se decidirá este martes en el Arsenal Stadium. Después de un empate 1-1 en el partido de oda con anotaciones de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez, el Arsenal y el Atlético de Madrid buscarán el ansiado pase.

Mikel Arteta, técnico de los Gunners, no ocultó su entusiasmo por volver a esta instancia tras dos décadas: "No puedo esperar. Siento la energía en el equipo y en nuestros seguidores. Hemos trabajado mucho para estar en esta posición nuevamente y tenemos hambre de pasar a la final". El equipo llega además en un momento crítico dentro de la Liga Premier donde son líderes y se perfilan al campeonato.

Por su parte, el conjunto de Diego Simeone apela a la la resistencia para tratar de sacar el resultado en una visita complicada y, con ello, salvar el honor del futbol español quienes se quedaron solamente con un representante tras la eliminación del Real Madrid ante el Bayern en la ronda de cuartos de final.

“Intentaremos jugar el partido que se necesita, con la intensidad que demanda. Tenemos mucha fe en lo que hacemos", declaró "El Cholo".

La confianza en el vestuario colchonero es total, tal como lo expresó Antoine Griezmann quien podría disputar su último partido en la Champions antes de partir a la MLS.

"Estamos a un paso de otra final. El equipo lo sabe y hay mucha confianza en el campamento; necesitamos ser tácticamente sólidos".

Finalmente, Marcos Llorente subrayó la clave táctica: "Necesitamos aumentar nuestra intensidad y buscar más situaciones de uno contra uno en el último tercio".

Horario y canal de televisión del Arsenal vs Atlético de Madrid

Para los aficionados en México, el partido iniciará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la señal de TNT Sports en televisión de paga, y vía streaming mediante la plataforma Max (anteriormente HBO Max).