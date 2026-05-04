El Papa viste los colores del campeón del mundo

El deporte volvió a colarse hasta el corazón del Vaticano. El Papa León XIV protagonizó un momento tan simbólico como inesperado al recibir el jersey de la selección de beisbol de Venezuela, reciente campeona del Clásico Mundial de Beisbol 2026, en un gesto que mezcló fe, identidad y pasión por el diamante.

Durante un encuentro oficial con representantes de la Conferencia Episcopal de Venezuela, el pontífice fue sorprendido con el uniforme vinotinto. El Papa sostuvo la camiseta con una sonrisa, posó ante las cámaras y dejó una escena que conecta dos mundos que pocas veces coinciden: el Vaticano y el beisbol latinoamericano.

La reunión tenía como objetivo fortalecer los lazos entre la Iglesia venezolana y la Santa Sede, pero terminó regalando una postal distinta. La prenda representaba a una selección histórica, que conquistó su primer título mundial tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami.

Ese resultado no solo significó un campeonato. Venezuela rompió una barrera simbólica en el torneo, al convertirse en el primer país sudamericano en levantar el trofeo, consolidando el crecimiento del beisbol en la región y dejando una huella importante en la historia del Clásico Mundial.

El gesto, además, no resulta ajeno a la personalidad del pontífice. Originario de Chicago, León XIV ha mostrado su afinidad por el deporte, en especial por el beisbol. Se le ha vinculado incluso con la Serie Mundial de 2005, cuando los Chicago White Sox conquistaron el título bajo la dirección del venezolano Oswaldo Guillén, un detalle que refuerza la naturalidad con la que recibió el regalo.

La escena también refleja el alcance global del torneo. El Clásico Mundial de Beisbol, organizado por las Grandes Ligas y la WBSC, reúne a las principales figuras del deporte cada pocos años, consolidándose como el evento internacional más importante del diamante.

El jersey vinotinto llegó hasta el Vaticano como símbolo de ese logro histórico, pero también como un recordatorio del impacto cultural del deporte. La imagen del Papa sosteniendo la camiseta no solo celebra un campeonato, también confirma que el beisbol es un lenguaje universal, capaz de cruzar fronteras, culturas y hasta los espacios más simbólicos del mundo.