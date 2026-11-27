El Inter Miami de Lionel Messi perdió 1-0 ante Columbus Crew en el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este y quedó eliminado de la lucha por la MLS Cup. Un gol de Santiago Rodríguez al 90+2 sentenció la serie y dejó al equipo de Florida sin posibilidad de refrendar el campeonato conseguido en 2025.

Las Garzas necesitaban ganar en Columbus para llevar la eliminatoria a un tercer encuentro. Sin embargo, el Crew resistió la igualdad durante casi todo el partido y encontró la definición en los últimos minutos, cuando el Inter Miami estaba cerca de forzar la tanda de penales.

La primera ronda se disputa al mejor de tres partidos: avanza el equipo que consiga dos victorias. El primer encuentro se juega en casa del mejor posicionado, el segundo en la cancha del rival y, si es necesario, el tercero regresa al primer escenario. Columbus resolvió el cruce en dos juegos y aseguró su lugar en las semifinales de la Conferencia Este.

Rodríguez define la serie en el cierre

El Inter Miami comenzó el encuentro sin Luis Alberto Suárez Díaz, quien arrancó en la banca. El ataque estuvo conformado por Riquelme Fillipi, Messi y el mexicano Germán Berterame, pero el equipo no consiguió encontrar el gol que necesitaba para mantenerse en la competencia.

La igualdad se sostuvo hasta el tiempo agregado. Al 90+2, Anass Zaroury envió un centro al área y Santiago Rodríguez recibió con la pierna derecha. El atacante se acomodó el balón y venció a Dayne St. Clair para marcar el único tanto del partido y terminar con las aspiraciones del conjunto visitante.

El gol llegó cuando el Inter Miami estaba a punto de llevar la definición a los penales. En lugar de extender la serie, Columbus aprovechó la última oportunidad descrita en el encuentro para cerrar la eliminatoria ante su afición.

Messi cierra la temporada como campeón de goleo

La derrota puso fin a la temporada 2026 de la MLS para Messi y el Inter Miami. Aunque el equipo quedó fuera en la primera ronda, el argentino terminó como campeón de goleo y se convirtió en el primer futbolista en recibir ese reconocimiento durante dos temporadas consecutivas.

El siguiente compromiso para Messi será el amistoso de despedida de Carlos “Apache” Tévez, programado para el 20 de diciembre en La Bombonera, Argentina.

La MLS tendrá durante el primer semestre de 2027 una temporada sprint que concluirá en verano, con el objetivo de empatar su calendario con el de las principales ligas europeas.