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Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: La batalla por los mil goles

Sigue en directo la batalla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por alcanzar los mil goles a lo largo de su carrera.

Por: Eduardo Estrada

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la batalla por los mil goles.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la batalla por los mil goles.Especial
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo
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Lionel Messi
Lionel Messi.
EN VIVO: ¿cUÁNTOS GOLES LLEVAN cRISTIANO rONALDO Y Lionel Messi?
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van por los mil goles.
CR7Gol 984 de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
​​​29 de octubre de 2026.

CR7Gol 984 de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
​​29 de octubre de 2026.

CR7Gol 983 de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
​29 de octubre de 2026.

CR7Gol 982 de Cristiano Ronaldo.

Al-Faisaly 1-3 Al-Nassr.
​23 de octubre de 2026.

MESSIGol 936 de Lionel Messi.

Atlanta United 1-3 Inter Miami.
​17 de octubre de 2026.

MESSIGol 935 de Lionel Messi.

Atlanta United 1-3 Inter Miami.

​17 de octubre de 2026.

CR7Gol 981 de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr 3-1 Neftchi Fergana.
​12 de octubre 2026.

MessiGol 934 de Lionel Messi.

Inter Miami 4-0 DC United.
​10 de octubre de 2026.

MESSIGol 933 de Lionel Messi.

Inter Miami 4-0 DC United.
​​10 de octubre de 2026.

CR7Gol 980 de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr 3-0 Al Diriyah.
​9 de octubre de 2026.

MESSIGol 932 de Lionel Messi.

Argentina 3-0 Benín.
​6 de octubre de 2026.

CR7Gol 979 de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr 2-1 Abha.
​9 de septiembre de 2026.

CR7Gol 978 de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr 2-1 Al Taawoun
​28 de agosto de 2026.

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