Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: La batalla por los mil goles
Sigue en directo la batalla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por alcanzar los mil goles a lo largo de su carrera.
Por: Eduardo Estrada
Cristiano Ronaldo
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Lionel Messi
EN VIVO: ¿cUÁNTOS GOLES LLEVAN cRISTIANO rONALDO Y Lionel Messi?
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van por los mil goles.
CR7Gol 984 de Cristiano Ronaldo.
Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
29 de octubre de 2026.
CR7Gol 984 de Cristiano Ronaldo.
Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
29 de octubre de 2026.
CR7Gol 983 de Cristiano Ronaldo.
Al-Nassr 5-3 Al-Kholood.
29 de octubre de 2026.
CR7Gol 982 de Cristiano Ronaldo.
Al-Faisaly 1-3 Al-Nassr.
23 de octubre de 2026.
MESSIGol 936 de Lionel Messi.
Atlanta United 1-3 Inter Miami.
17 de octubre de 2026.
MESSIGol 935 de Lionel Messi.
Atlanta United 1-3 Inter Miami.
17 de octubre de 2026.
CR7Gol 981 de Cristiano Ronaldo.
Al-Nassr 3-1 Neftchi Fergana.
12 de octubre 2026.
MessiGol 934 de Lionel Messi.
Inter Miami 4-0 DC United.
10 de octubre de 2026.
MESSIGol 933 de Lionel Messi.
Inter Miami 4-0 DC United.
10 de octubre de 2026.
CR7Gol 980 de Cristiano Ronaldo.
Al Nassr 3-0 Al Diriyah.
9 de octubre de 2026.
MESSIGol 932 de Lionel Messi.
Argentina 3-0 Benín.
6 de octubre de 2026.
CR7Gol 979 de Cristiano Ronaldo.
Al Nassr 2-1 Abha.
9 de septiembre de 2026.
CR7Gol 978 de Cristiano Ronaldo.
Al Nassr 2-1 Al Taawoun
28 de agosto de 2026.