¡Histórico Bodo/Glimt! Elimina al Inter y jugará Octavos de Champions

Bodo/Glimt dio la gran sorpresa en los playoffs de Champions League luego de eliminar al Inter de Milán (1-2, 5-2 en el global), clasificó a los Octavos de Final y se convirtió en el primer equipo en la historia del torneo –fuera de las 5 grandes ligas- en ganar cuatro partidos de manera consecutiva.

El subcampeón de Europa llegaba a San Siro con la obligación de imponerse por un par de goles luego de caer 1-3 ante Bodo/Glimt en Noruega, mientras que los visitantes tenían una hoja en blanco con una historia por delante.

Adueñándose del esférico y presentando las ocasiones más importantes, Inter de Milán comenzó a inclinar la cancha a su favor ante un público que se mantenía estoico en espera del primer tanto que los reviviera en la eliminatoria, solo que las oportunidades se desperdiciaban poco a poco y Jens Petter Hauge ponía su nombre en el marcador.

Inter de Milán 0-1 Bodo/Glimt

Fue en el minuto 58 cuando Manuel Akanji quiso salir jugando con balón controlado y Ole Didrik Blomberg robó para entrar al área y disparar al arco de Yann Sommer, quien no pudo desviar de manera que el rebote quedara lejos de la posesión de Jens Petter Hauge, mismo que simplemente empujo el balón al fondo de las redes.

Inter de Milán 0-2 Bodo/Glimt

El castigo no era suficiente en Italia y Håkon Evjen aprovechó un pase preciso, precioso y perfecto para controlar de pierna zurda y cruzar su disparo con la derecha, estremeciendo las redes, poniendo el 1-5 global y sentenciando una eliminatoria que generaba el abandono de los aficionados interistas.

Inter de Milán 1-2 Bodo/Glimt

El tanto Neroazzurro llegaría de manera increíble por parte de Alessandro Bastoni, esférico que apenas logró rebasar la línea de gol y que trataba de regresar en la eliminatoria a un conjunto italiano que necesitaba de 3 goles más para alargar al Tiempo Extra, mismos que jamás llegaron.

Para los Octavos de Final, Bodo/Glimt tiene dos posibles rivales: Sporting de Lisboa o un posible reencuentro ante el Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola, eliminatoria que representaría la revancha para los Citizens.

Los históricos triunfos consecutivos de Bodo/Glimt en Champions

Consagrándose como el primer equipo fuera de las 5 grandes ligas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) en conseguir cuatro victorias de manera consecutiva en Champions League, Bodo Glimt hace historia rumbo a los Octavos de Final de Champions League:

3-1 Vs Manchester City / 20 de enero, Jornada 7 de Fase Liga.

1-2 Vs Atlético de Madrid / 28 de enero, Jornada 8 de Fase Liga.

3-1 Vs Inter de Milán / 18 de febrero, Playoffs ida.

1-2 Vs Inter de Milán / 24 de febrero, Playoffs vuelta.

Bodo/Glimt jugará los Octavos de Final de la Champions League. AFP

