Álvaro Fidalgo levanta la mano para el Tri: "Soy un mexicano más"

Álvaro Fidalgo fue claro: “Soy un mexicano más”. Así fue como el mediocampista español dijo sentirse en estos momentos, cuando su nombre alcanza cada vez más eco entre aquellos que dicen que debe ser considerado para estar en el Mundial de 2026.

El asturiano Fidalgo, naturalizado hace unas semanas mexicano, ofreció una entrevista a la cadena ESPN en las instalaciones del Betis de Sevilla, su equipo desde hace unas semanas, luego de que dejó al América de la Liga MX.

Tengo mucho cariño al país, soy un mexicano más, si llega o no el llamado eso ya solo queda de mí hacer bien las cosas en el campo hay una competencia muy, muy grande más en mi puesto, creo que es uno de los sitios que más competencia hay en México”, explicó Fidalgo, quien llegó en 2021 a México para unirse a los azulcremas, con los que dejó una profunda huella de calidad.

“Obviamente, con mucho respeto a grandísimos jugadores que seguro que Javier (Aguirre) está viendo a muchos, va haber una competencia muy grande por supuesto, yo voy a intentar hacer las cosas bien, siempre lo dije no es que busque jugar el Mundial y ya está, no, nada de eso no se trata de eso. Si me llama bien si no, no pasa absolutamente nada esto es así es futbol”, comentó sobre el hecho de haberse naturalizado mexicano únicamente esperando una oportunidad para estar en una justa mundialista.

Voces como la del exseleccionado Héctor Herrera han insistido de que el Tri que represente a México en la próxima justa mundialista a mediados de año no cuente con jugadores naturalizados. Para Fidalgo no hay polémica, pues únicamente está enfocado en ser un mejor jugador cada día y que eso se refleje en cada partido que tenga ya sea con su club o si es llamado a la Selección Nacional de México.

Lo dije desde un principio soy un chico con disciplina, un chico que sabe la responsabilidad que conlleva todo eso, de mí nunca van escuchar jamás un mal comentario, una mala palabra algo que pueda hacer sentir mal, estoy aquí para jugar al futbol”.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo las gestiones ante FIFA para que Fidalgo pueda ser considerado para el llamado de la Fecha FIFA de marzo como posible ventana para debutar.