COI define nuevas reglas para atletas transgénero en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó una nueva política sobre la participación de deportistas transgénero en los Juegos Olímpicos, medida que ha generado un fuerte debate a nivel mundial.

La organización estableció que la elegibilidad en pruebas femeninas estará determinada principalmente por criterios biológicos, con el objetivo de reforzar la equidad y la seguridad en la competencia, especialmente dentro del deporte femenino.

Dentro de las nuevas directrices, el COI contempla el uso de pruebas genéticas, como la detección del gen SRY, para definir la participación en la categoría femenina. Con ello, busca estandarizar los criterios entre las distintas federaciones deportivas bajo su regulación.

En la práctica, esta decisión implicaría que las atletas transgénero no podrían competir en pruebas femeninas olímpicas, salvo casos específicos relacionados con ciertas condiciones del desarrollo sexual.

El COI determinó que, a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, únicamente podrán competir en las pruebas femeninas las mujeres biológicas, sin efecto retroactivo. Esto significa que la medida no modificará resultados previos de atletas que en su momento no cumplían con los nuevos criterios.

La medida ha generado posturas encontradas. Mientras algunos sectores la consideran un paso para proteger la justicia competitiva en el deporte femenino, otros la critican por su impacto en la inclusión y los derechos de las personas trans.

El debate permanece abierto de cara a la implementación de estas reglas en futuras ediciones de los Juegos Olímpicos.