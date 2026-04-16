¡Se define el camino a la liguilla! ¿Dónde ver el San Luis vs. Pumas este viernes 17 de abril? 

Los Pumas de la UNAM se encuentran en un gran momento. Ubicados en la cuarta posición de la tabla general con 27 puntos, el equipo universitario busca asegurar su boleto a la liguilla. Bajo la ofensiva de Juninho y Robert Morales, quienes suman 6 y 5 goles, respectivamente, el equipo del Pedregal quiere aprovechar su racha para sumar tres puntos como visitante, ya con la firme dirección de Efraín Juárez, tiempo atrás muy cuestionado, pro que hoy recoge los frutos del trabajo diario en Ciudad Universitaria.

Por su parte, el Atlético de San Luis se encuentra en una situación incómoda. Con 15 unidades, los potosinos están obligados a ganar para al menos irse despediendo de la manera más digna posible del certamen previo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Sin embargo, enfrenta el San Luis un panorama adverso tras quedarse sin su entrendor hace menos de un mes, lo que obligará al cuerpo técnico interino a realizar ajustes que les permitan mejorar el panorama.

Aunque el historial histórico favorece al equipo de la máxima casa de estudiso del país, con 8 victorias en 13 enfrentamientos directos, jugar en territorio potosino siempre representa un reto. Según los principales portales de apuestas de la Liga MX, el momio está sumamente equilibrado, aunque la urgencia del San Luis por no quedar fuera del torneo podría jugar a su favor o en contra ante la contundencia auriazul.

El San Luis podría sorprender a los Pumas esta noche. Mexsport

El San Luis, por lo demás, depende de terceros. Debe ganar sus tres partidos restantes y esperar combinaciones de resultados. Cualquier empate o derrota ante los Pumas en el Estadio Alfonso Lastras los dejaría matemáticamente eliminados. Los Pumas, en cambio, buscan finalizar en los primeros tres sitios del certamen, pero si se combinan otros resultados podrían, incluso, terminar en la cima del Torneo Clausuar 2026.

¿Dónde ver el San Luis vs. Pumas?

El silbatazo inicial será a las 19:00 horas (hora del centro de México). La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y Disney+.