Afición de Pumas impulsa la mejor versión del Memote; responde exigencia con goles

Hubo un tiempo cuando las cosas no salían bien en los Pumas, que el presidente Luis Raúl González Pérez tuvo que bajar al vestidor para dejarles claro una cosa: la afición de la universidad es la más leal y debe respetarse.

Aquel jalón de orejas que recibió el plantel dejó marcado a Guillermo Martínez, quien considera que, gracias a la exigencia de la afición, ha logrado su mejor versión.

A mí me quedó muy marcado esa situación. Tenemos una afición muy leal. Cuando realmente no estaban saliendo del todo bien las cosas, ante los ojos de la prensa, de la gente, supe reconocerlo, no me quedé encerrado en decir que todo iba bien y hacer oídos sordos. Acepté que cuando hubo abucheos hacia mi parte, no era que la afición que me quisiera destruir, sino que quería más de mí y eso me motivó a seguir trabajando”, señaló Martínez en entrevista para Excélsior.

Guillermo Martínez, delantero de Pumas. Foto: Eduardo Jiménez Fernández.

Memote ve falta de oportunidades para los delanteros mexicanos

Para él, ser un delantero mexicano en la actualidad es más complicado. La falta de oportunidades de los directivos y pelear contra un extranjero, en ocasiones es lo que termina por afectarles en la confianza.

Es complicado el hecho de las oportunidades, la razón no la sé. Yo creo que es tema de directivos porque creo que tienen una cierta sinergia muy similar en la mayoría de los clubes. No sé si también sea por el tipo de posición y responsabilidad que creo que son de los momentos donde el jugador mexicano tarda un poco más en despuntar y sobresalir”.

No existe plan humano que esté por encima del plan de Dios. Esa frase ha acompañado a Martínez en los últimos años y espera que a Pumas también le funciones para la liguilla.

Pumas han alcanzado momento de plenitud con Efraín Juárez en el banquillo

Desde la llegada de Efraín Juárez, en 2025, al banquillo azul y oro, Martínez considera que el equipo alcanzó un momento de plenitud. A unos días de arrancar con la liguilla de la Liga MX, confía en que las cosas puedan avanzar de la mejor forma en la búsqueda del ansiado título para el conjunto universitario.

“Hubo cambios muy importantes, porque los estándares que manejó son de alto nivel. En su momento hubo un poco de renuencia porque eran cambios importantes, que te exigían algo más. Hoy en día lo comprendes lo aceptas y lo haces un hábito”, mencionó.

“Nos va a agarrar en un momento muy importante y fuerte del equipo. El trabajo del día a día ha sido al máximo y la forma de trabajar y de prepararse para nosotros fue un cambio muy radical”.

*mcam