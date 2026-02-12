Henry Martín le responde a la afición del América: "Llegué aquí siendo nadie" 

El delantero mexicano Henry Martín reconoce estar dolido por poner en juicio su gratitud con la afición del América. Asegura que la serie de declaraciones que otorgó a TUDN fueron sacadas de contexto, al tiempo que pidió disculpas a los seguidores azulcremas.

“Definitivamente se sacó de contexto, muchos colegas suyos cortaron la parte más amarillista posible. Definitivamente pido disculpas de no ser claro con lo que dije al hecho de qué me refería, pero sí aclarar: me refería exactamente a que primero debo estar bien yo y mi familia. Si no estamos bien, no podemos dar alegrías a los demás, no puedo ver por los demás antes, por eso trabajamos por nosotros y de paso estando bien damos es alegría a la afición”, aclaró el goleador de las Águilas.

De igual modo, Henry Martín fue contundente al explicar que el América y su entorno le cambiaron la vida para bien.

“Definitivamente yo me debo a la afición, al americanismo, a esta institución, sin ellos no soy nada, llegué aquí siendo nadie, hoy por hoy soy el capitán del equipo, tengo un tricampeonato, un campeonato de goleo que no sería posible de cuando fallaba todas y se me exigía”, dijo el futbolista en zona mixta previo al Clásico Nacional.

Henry Martín arribó a Coapa en el Torneo Clausura 2018, procedente de los Xolos de Tijuana. Hoy con los azulcremas vuela en el top-5 de mejores anotadores en la historia de la institución.

“Me esforcé, trabajé por mí para dar esas alegrías a mí y por ende a la afición, cuando entramos a la cancha y vemos un estadio vacío es diferente, como cuando vino el covid fue difícil jugar en estadios vacíos, se le debe primero a la afición, el americanismo, es sumamente importante”.

El yucateco recalcó su fidelidad al club, pese a no ser un futbolista surgido del Nido de Coapa.

“Cuando era pequeño, yo no era americanista. Me hice americanista llegando aquí, lo llevo tatuado en el corazón, porque gracias al americanismo soy alguien. Cuando me retire, seré un americanista y aficionado más, duele que se saque de contexto lo que dije y más cuando soy el primero en poner la cara, el primero en salir a la prensa, con la gente en trabajos y labores sociales, con niños, con enfermos, duele que se malinterprete y más porque saben cómo soy”, reiteró.

Consciente del irregular inicio de torneo y la inconformidad que genera en la afición, Henry Martín se mostró abierto a la crítica por la naturaleza del américa y su peso mediático.

“Jamás voy a atacar a la afición y nunca voy a hablar mal de ellos, porque sería darme un balazo en el pie y no quiero eso, quiero que el americanismo esté unido, siempre lo he dicho, necesitamos de la afición, directiva, cuerpo técnico y de los jugadores”.

En ese sentido, Henry Martín apuntó a la clave que los vuelva a catapultar con los títulos que recientemente dejaron de producir.

“Cuando conseguimos el tricampeonato de Liga MX, es porque estábamos unidos. Duelen los abucheos al medio tiempo, sí. Al final del partido también duele, pero nos ayudan a crecer y no relajarnos, por algo América es el más grande, el ente más exigente del futbol mexicano es el que más le piden, al que más aman y al que más odian, porque muchos nos quieren ver caer y otros vernos arriba, nosotros como jugadores nos debemos a ello”.

Al momento en la Liga MX, el América es octavo lugar, con ocho unidades, mientras que en la Concacaf Champions Cup avanzó a los octavos de final.