Claudio Castagnoli retuvo el campeonato; Hechicero salió al quite

Claudio Castagnoli retuvo por sexta ocasión el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras vencer con una marrullería a Último Guerrero. A Hechicero ya no le gustaron las injusticias y salió al quite para retar a la estrella de AEW, quien aceptó la lucha, que se realizará la próxima semana en la Arena México.

En el inicio de la batalla, el campeón mundial se abalanzó sobre el luchador mexicano, sin darle tregua ni cuando llegó al ring, lo que provocó el enojo de la afición.

Claudio Castagnoli sumó su sexta defensa del campeonato Foto: CMLL

Último Guerrero reaccionó y el público se le entregó. El momento decisivo del combate llegó cuando el luchador de AEW distrajo al réferi, momento en el que fauleó al mexicano para después rendirlo con toque de espaldas.

“Soy el mejor luchador del CMLL”, exclamó Claudio Castagnoli tras llevarse la victoria.

Durante la lucha, el suizo le hizo un gesto a Hechicero, quién al finalizar la lucha, subió al ring para retar el Campeón Mundial.

La marrullería de Castagnoli sobre Último Guerrero Foto: CMLL

“Una cosa, apréndelo bien. Te hace falta un luchador peso completo. Te faltó yo. Next friday, campeonato mundial, tú y yo aquí”, dijo Hechicero.

“Yo acepto”, admitió Claudio Castagnoli, para después irse en contra de Hechicero.

En otra batalla, Atlantis Jr, Templario y Titan se enfrentaron a Ángel de Oro, Volador Jr y Vegas. ‘El Príncipe de la Atlántida’ se fue sobre Vegas para rendirlo y adjudicarse la victoria

En tanto, Gran Guerrero, Yutani y Cavernario vencieron a Xelhua, Flip Gordon y Esfinge.

Las Amazonas llenaron de emoción a la México. Zeuxis, Keyra, Persephone y Olympia se midieron ante Lluvia, Sanely, Tessa Blanchard y La Magnifica. Una lucha muy pareja, donde las técnicas lograron llevarse la victoria en dos caídas al hilo. La habilidad de Tessa fue determinante en la victoria.

Aunque fue difícil hacerle frente a la tercia ruda, los técnicos: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus salieron airosos al derrotar a Espanto Jr, Raider y Gallero.

Shockercito se impuso ante Full Metal en la batalla inicial.