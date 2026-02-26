Euforia con la mira puesta en el título de Claudio Castagnoli del CMLL

Claudio Castagnoli, luchador de AEW, lanzó el reto y dos mexicanos ya entraron al quite, uno de ellos es Euforia, quien se frota las manos con la oportunidad de conquistar el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), lucha en triangular que se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026.

“Tenemos mucho tiempo trabajando en estos niveles, pues me da muchísimo gusto que también se integre Akuma en este reto”, comentó Euforia, ‘El Coloso de la Laguna”.

Para Euforia sería un gran trofeo conquistar el que tiene Claudio Castagnoli CMLL

Recientemente, Claudio Castagnoli retuvo por cuarta ocasión el Campeonato Mundial Completo del CMLL, luego de vencer a Josh Alexander. El suizo indicó que es el mejor monarca de la categoría que jamás se haya visto.

“Ahora quiero saber quién dará un paso al frente cuando regrese a la Arena México el próximo 27 de febrero para defender este prestigioso título, entonces, ¿quién va a dar un paso al frente?”, indicó Claudio Castagnoli.

El lagunero número uno no sólo pidió, sino que exigió la oportunidad, porque ahora la estrella de AEW se topará con un verdadero rival y rudo, alguien quien siempre ha soñado con tener el campeonato.

La lucha de este viernes le motiva al mexicano porque sería un gran trofeo para seguir posicionando a Euforia.

“Ganar este campeonato ante dos grandes luchadores que quieren sobresalir a nivel nacional e internacional sería un gran trofeo para seguir posicionando a Euforia”, apuntó.