Claudia Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España al Mundial 2026 en México

El balón rodará pronto y la diplomacia ya dio el primer pase. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey Felipe VI de España para que asista a los partidos del Mundial 2026, el magno evento deportivo que nuestro país organizará junto con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Este movimiento marca un momento clave en las relaciones bilaterales. A través de una carta fechada el 3 de febrero, la mandataria mexicana abrió las puertas del país al monarca español, utilizando el deporte como un puente ideal para fortalecer lazos. En el documento, Sheinbaum detalló que la Copa del Mundo representa una oportunidad perfecta para recordar la unión profunda entre ambas naciones. Subrayó la hermandad histórica, el idioma compartido y la visión humanista que caracteriza a ambos pueblos.

Claudia Sheinbaum mostrando el papel de México en el sorteo del Mundial 2026. Mexsport

La Casa Real española, desde el Palacio de la Zarzuela, recibió la noticia con gran entusiasmo a finales de febrero. Aceptaron la invitación personal y destacaron la relación fraternal que mantienen con los mexicanos.

UN PUENTE DEPORTIVO ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA

No es ningún secreto que el rey de España lleva la pasión por el futbol en la sangre. Conocido por ser un ferviente seguidor del Atlético de Madrid, el monarca español suele acompañar a sus selecciones nacionales, tanto en la rama varonil como en la femenil, durante los torneos más importantes a nivel global. Su presencia en los estadios mexicanos durante el Mundial 2026 no solo atraería los reflectores deportivos, sino que enviaría un mensaje de unidad muy poderoso.

El rey de España, Felipe VI, en un balcón. REUTERS

Resulta fascinante que esta invitación cruzó el Atlántico semanas antes de que ocurrieran eventos clave en la política de ambos países. Todo esto sucedió previo a las recientes declaraciones donde Felipe VI reconoció que existió "mucho abuso" durante la conquista de América.

DIPLOMACIA, FUTBOL Y EL PERDÓN HISTÓRICO

Las palabras del rey Felipe VI resonaron fuerte en Palacio Nacional. Durante una visita a la exposición ‘La mujer en el México indígena’ en Madrid, el monarca admitió que, al analizar la historia con los valores actuales, aquellos hechos no generan orgullo. Pidió entender el contexto, pero aceptó las controversias éticas de la época sobre cómo se ejerció el poder.

Claudia Sheinbaum junto a Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026. Mexsport

La presidenta de México calificó de inmediato estas declaraciones como un verdadero gesto de acercamiento. Aunque reiteró que todavía falta camino por recorrer en el reconocimiento de esa etapa violenta, el ambiente diplomático mejoró notablemente. Incluso, Sheinbaum dejó abierta la puerta para viajar a Madrid en noviembre de 2026 y participar en la Cumbre Iberoamericana, un foro al que los presidentes mexicanos no asisten desde 2018.

Meses atrás, figuras como el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, también admitieron el dolor y la injusticia que sufrieron los pueblos originarios, sumando puntos a esta reconciliación. Ahora, con el Mundial 2026 en el horizonte, el futbol demostró que tiene el poder de acercar posturas, preparando el terreno para una gran fiesta deportiva en territorio mexicano.