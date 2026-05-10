¡Johan Vásquez no juega con el Génova! ¿Se prenden las alarmas?

Johan Vásquez por primera vez en esta temporada no inició un partido con el Génova . El defensa mexicano arrancó en la banca durante el empate 0-0 frente a la Fiorentina en la Jornada 37 de la Serie A , una situación que rápidamente aumentó dudas entre los aficionados mexicanos rumbo al Mundial 2026 , aunque todo apunta a que se trató de una decisión para darle descanso tras una larga campaña en Italia.

El central de la Selección Mexicana permaneció todo el encuentro en la banca por decisión técnica de Daniele De Rossi, poniendo fin a una impresionante racha de 35 partidos consecutivos como titular en el campeonato italiano. La noticia sorprendió porque Vásquez se había convertido no solo en uno de los futbolistas más importantes del Genoa, sino también en uno de los jugadores de campo con más minutos disputados en toda Europa.

Incluso, normalmente el mexicano es quien porta el gafete de capitán del conjunto italiano, pero ante su ausencia en el once inicial, el arquero Justin Bijlow fue quien tomó la responsabilidad dentro del terreno de juego.

Todo apunta a que la suplencia del mexicano estuvo relacionada con un tema físico y de administración de cargas. Con la permanencia asegurada y apenas dos jornadas restantes en la Serie A, el cuerpo técnico del Genoa habría decidido bajarle las revoluciones al sonorense pensando en el cierre de temporada y en su próxima incorporación con la Selección Mexicana.

La campaña de Johan Vásquez ha sido una de las más sólidas para un defensa mexicano en Europa durante los últimos años. El zaguero suma 35 partidos disputados, todos ellos como titular hasta antes de este encuentro, además de 3 mil 127 minutos jugados, apenas 2 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

Además, el mexicano registra 117 recuperaciones, un 57 por ciento de duelos ganados y una precisión de pase del 85.6 por ciento, números que lo colocaron entre los futbolistas con más actividad en las cinco grandes ligas europeas.

Su gran temporada incluso ha provocado rumores sobre un posible cambio de equipo para la próxima campaña, con clubes como la Roma y el Milan apareciendo como posibles interesados en el defensor mexicano.

En el partido disputado en el estadio Artemio Franchi, el Genoa mantuvo además una larga racha negativa sin poder ganar en ese inmueble, donde no consigue una victoria desde 1977.

El encuentro fue trabado y con pocas oportunidades claras de gol, algo lógico tomando en cuenta que se enfrentaban el lugar 14 y 15 de la clasificación italiana. La opción más peligrosa para la Fiorentina llegó tras una serie de rebotes dentro del área que terminó con un disparo de Fabiano Parisi, aunque el balón fue desviado antes de llegar a la portería.

Al minuto 62 parecía que podría llegar el ingreso del mexicano, luego de que el defensor Leo Ostigard quedara tendido sobre el césped tras un fuerte golpe. Sin embargo, el central noruego logró recuperarse y continuar en el partido, dejando a Johan Vásquez sin minutos.

El siguiente compromiso del Genoa será el próximo 17 de mayo frente al Milan, encuentro que marcará el penúltimo partido de la temporada para el conjunto italiano y dejará al mexicano cada vez más cerca de reportar con el Tricolor rumbo al Mundial de 2026.