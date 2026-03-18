La presidenta abre puertas: siempre serán bienvenidos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad a que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México, tras las tensiones políticas entre la República Islámica y el presidente estadunidense Donald Trump por la guerra en Oriente Medio. “Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos; sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, dijo la presidenta Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

“México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”, añadió. Al ser cuestionada directamente si México está abierto a recibir los juegos, y el tema es sólo de logística de la FIFA, Sheinbaum dijo “sí”.

La Federación de Futbol de Irán dijo el lunes que estaba en negociaciones con la FIFA para que sus partidos de jueguen en territorio mexicano, según la embajada de ese país en México.

“Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos”, había señalado el presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de X de la legación diplomática.

FIFA QUIERE SU CALENDARIO

La Federación Internacional de Futbol Asociación, manifestó que no habrá movimientos de acuerdo al calendario que ya se hizo desde diciembre y que Irán, al encontrarse en guerra con un país organizador como Estados Unidos, no cambie sus sedes que son Los Ángeles y Seattle.