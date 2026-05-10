“Chino” Huerta suma minutos con Anderlecht y sueña con el Mundial 2026

La esperanza muere al último y César 'Chino' Huerta lo sabe. A solo unas horas de que se revelen las listas preliminares para el Mundial 2026, el exjugador de Pumas levantó la mano en Bélgica. El mexicano ingresó de cambio en el empate 1-1 entre el Anderlecht y el Gent, disputando 17 minutos de alta intensidad que confirman: está de vuelta.

Huerta vivió un auténtico calvario de seis meses fuera debido a una pubalgia que lo obligó a pasar por el quirófano. Sin embargo, su regreso ha sido manejado con "pinzas" por el técnico Jeremy Taravel, quien busca que el mexicano recupere su versión más explosiva justo para el cierre de temporada y la Gran Final de Copa en Bélgica.

¿Llegará a la Copa del Mundo?

La situación del futbolista mexicano cobra especial relevancia debido a que este lunes se darán a conocer las listas preliminares de selecciones para el Mundial 2026. Huerta busca convencer a Javier Aguirre de incluirlo entre los jugadores considerados para la convocatoria final de México.

Hace apenas unas semanas, la posibilidad de verlo nuevamente en la pelea por un lugar en el Mundial parecía lejana debido a la gravedad de su lesión. Sin embargo, su regreso y los minutos recientes con Anderlecht mantienen viva la esperanza del mediocampista mexicano.