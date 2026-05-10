¡El sueño sigue vivo! Arsenal vence al West Ham y se aferra a la cima de la Premier League

El Arsenal dio un paso clave en la pelea por el título de la Premier League tras vencer 1-0 al West Ham United en el Estadio Olímpico de Londres, en un duelo cerrado que se definió con un gol de Leandro Trossard.

El tanto llegó en la segunda mitad y terminó siendo decisivo para mantener al conjunto dirigido por Mikel Arteta en lo más alto de la clasificación con 79 puntos. El partido se caracterizó por su intensidad y pocas ocasiones claras, aunque el Arsenal mostró mayor control del juego en varios pasajes.

Mikel Arteta está cerca de guiar al Arsenal al título de la Premier League REUTERS

West Ham resistió con orden defensivo e incluso generó algunas oportunidades para inquietar al líder, pero la falta de precisión en el último toque le impidió reflejarlo en el marcador. La eficacia del Arsenal terminó marcando la diferencia en un encuentro de alta exigencia.

Con este resultado, los “Gunners” se afianzan en la cima y dependen cada vez más de sí mismos en la recta final del campeonato, con la mira puesta en conquistar un título que no levantan desde hace más de dos décadas.

Los integrantes del Arsenal dependen de ellos mismos para lograr el campeonato en la recta final de la Premier League Action Images via Reuters

La presión ahora recae sobre el Manchester City, segundo en la tabla con 74 unidades, que sigue al acecho en la lucha por el campeonato.

Para el West Ham, la derrota complica su panorama en la parte baja de la clasificación, obligándolo a sumar puntos en las jornadas restantes para alejarse del riesgo de descenso.