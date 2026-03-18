Excélsior 109 años. "Es el mejor regalo que le puedo dar a mi madre”: Maradona

“Quisiera estar en este momento con mi madre, con mis hermanos... porque vivo lo máximo dentro de mi carrera deportiva... Es el mejor regalo que le puedo haber hecho a mi madre”, dijo, entre sollozos, a los periodistas que habían logrado burlar la vigilancia y llegaron hasta el vestidor de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona”, consignó el periodista de Excélsior Vicente Gómez.

Tras una final llena de drama y goles, Argentina se alzó con la Copa del Mundo del 86 tras vencer 3-2 a Alemania Federal. Al preguntarle si el trofeo de la FIFA en su poder lo acreditaba definitivamente como el mejor futbolista del planeta, contestó: “Yo no me siento más que Brown, yo me siento campeón del mundo con Argentina. Agradezco que me digan que soy el mejor jugador del mundo, pero me gustaría que se respete más al equipo. Me siento ahora con esta medalla, y con la Copa del Mundo, muy orgulloso de haber estado en México, de haberla ganado”

Según este diario, los precios de los boletos y las series de los 53 partidos de México 86 variaban de los 10, 20, 30 y 50 dólares.

En algunos casos de los recintos del entonces Distrito Federal, el precio se redujo a 3 dólares, lo que, con la paridad de la época del peso frente al dólar, “representa unos mil 500 pesos”.