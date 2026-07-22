Isaac del Toro seguirá con el “maillot” blanco por noveno día en el Tour de Francia 2026. El originario de Ensenada, Baja California, se aferra al podio general, en el que ha pasado de ser una “joya” a una promesa del ciclismo mexicano.

En la Etapa 17 del Tour de Francia, Isaac del Toro se quedó relegado, lo que propició que Tadej Pogacar bajara el ritmo para esperar al mexicano.

Tadej Pogacar conservó el "maillot" amarillo del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 17 AFP

El esloveno se mantiene como líder del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 60h 04’ 17”, seguido de Remco Evenepoel a 4’ 32” e Isaac del Toro.

Mads Pedersen sumó los 25 puntos que dio el Sprint Intermedio de la Etapa 17 para seguir con el “maillot” verde, pero la lucha se pone interesante, debido a que el belga Jasper Philipsen está a siete puntos, tras ganar la etapa de este miércoles 22 de julio.

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA; ASÍ VA ISAAC DEL TORO (ETAPA 17):

1) Tadej Pogacar en 60h 04’ 17”.

2) Remco Evenepoel a +04’ 32”.

3) Isaac del Toro a +06’ 51”.

4) Paul Seixas a +07’ 11”.

5) Juan Ayuso a +09’ 22”.

6) Mattias Skjelmose a +10’ 14”.

7) Lenny Martínez a +12’ 50”.

8) Tom Pidcock a +12’ 58”.

9) Jordan Jefat a +14’ 04”.

10) Yannis Voisard a +24’ 18”.

La Etapa 17 del Tour de Francia 2026 fue ideal para los velocistas AFP

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.

- Etapa 15: Tercer lugar.

- Etapa 16: Quinto lugar.

- Etapa 17: Lugar 52.