La sombra del dopaje acosa al Tour de Francia: Someten a controles a todos tras escándalo nocturno

La sombra del dopaje no abandona al Tour de Francia, la competencia más extenuante del planeta que pone a prueba los límites de la resistencia humana. La International Testing Agency (ITA) ejecutó un despliegue masivo de controles antidopaje durante la jornada de descanso del lunes 20 de julio de 2026. Esta operación obligó a pasar pruebas sanguíneas a absolutamente todos los corredores activos en el pelotón, buscando blindar la limpieza del evento.

El operativo masivo se ejecutó bajo el marco metodológico del Pasaporte Biológico, una herramienta que monitorea constantemente las variables biológicas para detectar alteraciones que delaten de forma indirecta el uso de sustancias prohibidas. Para esta recolección de muestras, la ITA contó con el respaldo de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD). Escuderías de élite como Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM y Groupama-FDJ confirmaron la inspección general en sus hoteles.

¿Por qué la ITA sometió a controles antidopaje a todo el pelotón del Tour de Francia?

Esta redada masiva ocurrió apenas unas horas después de los cuestionables y muy criticados exámenes de madrugada realizados a los máximos favoritos de la clasificación general, Jonas Vingegaard y el maillot amarillo Tadej Pogacar. Aquellas pruebas nocturnas previas despertaron un profundo malestar en los equipos, desatando duras críticas por interrumpir el sueño antes de las etapas de montaña decisivas. Los propios protagonistas rompieron el silencio ante el asedio médico:

“El descanso a esas horas en la carrera más dura del mundo es algo que no se debería aceptar. Esto es inhumano e insensata”, dijo Remco Evenepoel, segundo lugar de la clasificación general.

“Nos despertaron a las 2 a.m. entre dos de las etapas de montaña más duras del Tour. Esto es una falta de respeto por la recuperación de los corredores”, reflexionó en su momento Matteo Jorgenson.

A la actual edición del Tour de Francia le restan cuatro jornadas de competencia hasta su final el domingo 26 de julio. Reuters

¿Qué dijo Tadej Pogacar sobre los exámenes sorpresa?

El líder de la competencia se mostró más diplomático pero evidenció el severo impacto físico en su rendimiento, señalando que solo pudo dormir cuatro horas antes de una etapa alpina clave: “Si esto es necesario para probar que corremos limpios, lo acepto totalmente”.

Cronología y datos del blindaje médico en Francia