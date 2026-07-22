Isaac del Toro resiste en el tercer puesto general del Tour de Francia

Isaac del Toro defendió su tercer puesto general y el “maillot” de la Clasificación de los Jóvenes; finalizó la carrera de este miércoles en el lugar 52. Mientras, Jasper Philipsen ganó la Etapa 17 y Tadej Pogacar continuará como líder del Tour de Francia 2026.

El ciclista mexicano está a 6’ 51” del tiempo de Tadej Pogacar (60h 04’ 17”). Remco Evenepoel es segundo con 60h 08’ 49”.

Isaac del Toro conserva también el "maillot" blanco de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 Reuters

La caída en el descenso de la Etapa 16 tuvo consecuencias. Florian Lipowitz es la nueva baja del Tour de Francia 2026, después de confirmarse una fractura de clavícula.

Por octavo día, Isaac del Toro portó el “maillot” blanco de la Clasificación de los Jóvenes, luego de que el pasado domingo lo recuperó, debido a que estaba en manos de Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

El inicio de la Etapa 17 en Chambery fue vertiginoso. De inmediato se dieron los ataques y contraataques, orquestados por Baptiste Veistroffer y Jonas Abrahamsen, pero kilómetros adelante fueron neutralizados.

Jasper Philipsen ganó la Etapa 17 del Tour de Francia 2026 Reuters

Después del último puerto de montaña, Tadej Pogacar inició la fuga, donde estuvo acompañado por más de 30 ciclistas, aunque después fueron disminuyendo. Isaac del Toro se rezagó a un segundo grupo y después dio alcance.

Los siguientes kilómetros se volvieron a dar a la ofensiva, donde se partió la carrera en diferentes grupos. Mads Pedersen animó los ataques en varias ocasiones porque su objetivo fue conseguir los 25 puntos del Sprint Intermedio para seguir con el “maillot” verde. El danés se llevó el Premio de la Combatividad.

Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) sorprendió al bajar la velocidad e ir a un ritmo muy lento. Se le vio muy debilitado en el recorrido. El equipo le dio la orden a Tim Wellens de que esperara al británico.

Jasper Philipsen terminó así después de cruzar la meta en Voiron, etapa 17 del Tour de Francia 2026 Reuters

Después del Sprint Intermedio, Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) atacó y se fue en solitario hasta cuando faltaron tres kilómetros para la meta.

Fueron tres kilómetros explosivos, con ataques y contraataques, donde finalmente Jasper Philipsen cruzó primero la meta en Voiron para dejar el crono 3h 41’ 13”. El pelotón (donde fueron los líderes) estuvo lejos, pero no hubo alteraciones en la Clasificación general. Isaac del Toro finalizó en el lugar 52.

EL TOP 5 DE LA ETAPA 17 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: