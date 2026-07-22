México aplasta 30-2 a Guatemala y acaricia medalla en Waterpolo de Centroamericanos

Aplastando 30-2 a Guatemala, el equipo femenil de México sumó su tercera victoria en Waterpolo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, manteniendo su paso perfecto y abriéndose el camino para un eventual boleto a las Semifinales de cara a la contienda por las medallas.

El Centro Acuático Juan Pablo Duarte se convirtió en testigo de una actuación para enmarcar del conjunto mexicano comandado por el entrenador Carlos Benítez, imponiendo condiciones desde el primer instante del compromiso ante Guatemala y manteniendo el paso que las lleva a ponerse en condición de privilegio en busca del ansiado podio.

Guatemala tomó la ventaja en el primer minuto del partido por conducto de Andrea González, sin embargo, el vendaval azteca arrancó pocos instantes después y el Primer Cuarto se lo terminarían llevando por parcial de 5-2.

México no tuvo compasión durante los siguientes 24 minutos, y auténticamente ahogó a las centroamericanas al imponerse 7-0 en el Segundo Cuarto, 7-0 en el Tercer Capítulo y 11-0 en el Último para un marcador final de 30-2.

Con este resultado, el equipo mexicano femenil de Waterpolo mantiene su paso perfecto luego de imponerse 24-5 a Venezuela en su debut, 18-13 a Puerto Rico en su segunda prueba y a Guatemala por el contundente 30-2.

Centroamericanos 2026: Partidos de México femenil

El camino para las 14 guerreras mexicanas continúa en esta Primera Fase de Waterpolo Femenil, con dos partidos más por disputar (Vs Colombia y Cuba) en busca de sellar su sitio entre los cuatro mejores del certamen y, ahora sí, contender por colgarse la medalla y tratar de subir a lo más alto del podio.

Estos son los partidos que le restan al equipo femenil de México en Waterpolo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

México 24-5 Venezuela / lunes 20 de julio - Fase de Grupos.

México 18-13 Puerto Rico / martes 21 de julio - Fase de Grupos.

México 30-2 Guatemala / miércoles 22 de julio - Fase de Grupos.

México Vs Colombia / jueves 23 de julio, 06:00 horas – Fase de Grupos.

México Vs Cuba / viernes 24 de julio, 07:40 horas – Fase de Grupos.

Semifinal femenil / sábado 25 de julio, 06:00 ó 07:30 horas.

Tercer lugar / domingo 26 de julio, 10:30 horas.

Final / domingo 26 de julio, 12:00 horas.

* Todos los horarios compartidos corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

México podría llegar a la contienda por la medalla de oro en Waterpolo femenil el domingo 26 de julio. JCC 2026

BFG