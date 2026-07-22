Messi tiene nuevo aliado en Inter Miami: Casemiro firma y sella el fin de su guerra de los Clásicos

El anuncio del Inter Miami sacudió el mercado internacional al confirmar el fichaje estrella del mediocampista brasileño Casemiro. Más allá del impacto deportivo en la MLS, este movimiento sella el fin definitivo de una era de hostilidades en el futbol de España. Durante siete años, entre 2015 y 2022, el brasileño y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más físicas de la historia de los Clásicos vistiendo las camisetas del Real Madrid y del FC Barcelona.

Hoy, esa encarnizada rivalidad en los campos del Santiago Bernabéu y el Camp Nou se transforma en una causa común en Florida. Ambos compartirán vestuario por primera vez para liderar el proyecto de las Garzas en Estados Unidos. El pivote de 34 años aterriza como agente libre tras concluir su etapa en el Manchester United, firmando un contrato hasta la finalización de la Sprint Season 2027, con una opción de extensión hasta junio de 2029.

¿Cómo jugará Casemiro junto a Lionel Messi en el Inter Miami?

Para viabilizar su registro y cumplir con las normativas financieras de la liga estadounidense, la directiva del Inter Miami tuvo que adquirir la prioridad de descubrimiento del futbolista, la cual pertenecía al LA Galaxy. Actualmente, el debut formal del internacional brasileño en las canchas queda únicamente supeditado a la aprobación y recepción de su correspondiente visa de trabajo P-1.

El caso de Casemiro no es el primero en el que un referente del madridismo pasa de sufrir a Messi a defender sus intereses. El antecedente más mediático es el de Sergio Ramos en el PSG. En ese mismo club parisino, el astro argentino compartió vestuario con otros exmerengues destacados como Keylor Navas y Achraf Hakimi, además de su exitosa alianza histórica con Ángel Di María.

Historial y balance de los Clásicos Messi vs Casemiro