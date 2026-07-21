Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 16 del Tour de Francia 2026
Detalles de la etapa 16 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro va tercero en la Clasificación general
Josh Tarling (Netcompany Ineos), campeón británico de contrarreloj más joven, mejoró el tiempo de Baptiste Veistroffer en el primer punto intermedio, dejándolo en 9':13"
Milan Fretin mejoró el tiempo que puso Julius Van den Berg, dejándolo en 19':26"
De los ciclistas que han salido, Baptiste Veistroffer es el que tiene el mejor registro en el primer punto de crono, con 9:50"
La contrarreloj individual ha estado presente en casi todas las ediciones del Tour de Francia, desde 1934. En 1936 no hubo
Fue el polaco Kamil Gradek del equipo Bahrain Victorious
¡¡¡ARRANCA LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL!!!
La jornada de este martes 21 de julio será una contrarreloj individual, que tendrá inicio en Évian-Les-Bains y como meta en Thonon-Les-Bains. El recorrido será de 26.1 kilómetros
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 16 del Tour de Francia 2026!