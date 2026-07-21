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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 16 del Tour de Francia 2026

Detalles de la etapa 16 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro va tercero en la Clasificación general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 16 del Tour de Francia 2026 que se corre este martes 21 de julio de 2026
Isaac del Toro, etapa 16 del Tour de Francia 2026 que se corre este martes 21 de julio de 2026Reuters
ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
MEJORA REGISTRO EN 1ER. PUNTO.

Josh Tarling (Netcompany Ineos), campeón británico de contrarreloj más joven, mejoró el tiempo de Baptiste Veistroffer en el primer punto intermedio, dejándolo en 9':13"

PUNTO INTERMEDIO 2.

Milan Fretin mejoró el tiempo que puso Julius Van den Berg, dejándolo en 19':26"

El recorrido de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026
El recorrido de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026Tour de Francia
EL MEJOR REGISTRO.

De los ciclistas que han salido, Baptiste Veistroffer es el que tiene el mejor registro en el primer punto de crono, con 9:50"

La contrarreloj individual ha estado presente en casi todas las ediciones del Tour de Francia, desde 1934. En 1936 no hubo

PRIMERO EN SALIR.

Fue el polaco Kamil Gradek del equipo Bahrain Victorious

¡¡¡ARRANCA LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL!!!

La jornada de este martes 21 de julio será una contrarreloj individual, que tendrá inicio en Évian-Les-Bains y como meta en Thonon-Les-Bains. El recorrido será de 26.1 kilómetros

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 16 del Tour de Francia 2026!

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